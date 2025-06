Laisha Wilkins afirma que dará batalla contra la censura; fue notificada sobre una denuncia en su contra por un tuit

"No es un comentario agresivo, simplemente estoy comentando una nota en donde dicen que se trató de censurar y me burló de esta posibilidad", explicó Laisha Wilkins para EL UNIVERSAL tras la notificación sobre una denuncia que le envió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El TEPJF notificó de una denuncia a la presentadora de noticias Laisha Wilkins por comentar una publicación en la que muestran una nota titulada "Dora la Censuradora: candidata a ministra de la SCJN pretendió censurar investigaciones de Televisa Leaks". A lo que Laisha responde: "Jaja Dora la censuradora jaaja".

La denuncia exige que Wilkins señale el objetivo de la publicación, un domicilio para recibir notificaciones, si el comentario fue solicitado por alguna persona y que "informe si tiene o tuvo algún vínculo con algún partido político, candidata o candidato en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025".

En entrevista para EL UNIVERSAL, la comunicadora aseguró que esto "es un mecanismo de censura y de inhibición sumamente grave que vulnera los derechos humanos de las ciudadanas y los ciudadanos".

Además, Wilkins destacó que la denuncia fue entregada en su domicilio mientras que ella no estaba y que se reserva el derecho de decir quien la demanda. "No entiendo cómo la demandada tuvo mi dirección o si esto lo hace el Tribunal comúnmente", reclamó.

Tras la notificación de la denuncia, Laisha aseguró que está "totalmente lista para dar batalla y no permitir la censura en este país", pues a pesar de que la comunicadora aún no tiene claras las medidas cautelares que le impone la denuncia, el Consejo Nacional de Litigio Estratégico ya atiende su caso.

"Sería muy fácil borrar el tweet o pagar la multa, pero ese no es el punto. El punto es que yo como ciudadana, no puedo permitir que vulneren mis derechos y libertades", reiteró Laisha.

Respecto a los casos de censura que han vivido los medios de comunicación recientemente, Wilkins señaló que "es lo último que les queda (al gobierno) tomar los medios y las plataformas y callarnos como ciudadanos".

"Hoy soy yo y mañana es cualquiera. No quiero ni imaginar lo que va a pasar con el periodismo de investigación, si no empezamos a alzar la voz, quién sabe dónde va a terminar este país", insistió Laisha para EL UNIVERSAL.

La denuncia de Laisha no es un caso aislado, por lo que señaló que se mantendrá informada y pendiente del procedimiento legal que existe en su contra. "Todavía no hay una resolución, no sé si hay una pena. Tendremos que esperar el procedimiento", especificó.

"Ya tienen los tres poderes, ya no hay un Poder Judicial independiente, lo último que les falta es tomar los medios y las plataformas para que sea un gobierno absolutista", sentenció Wilkins.

Publicación de Laisha Wilkins. Foto: Especial

