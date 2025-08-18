Al acusar que en el periodo neoliberal se perdió la soberanía energética y se hicieron muchos negocios, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aceptó que la mayor parte del gas natural que se consume en México viene de Texas.

En su conferencia mañanera de este lunes 18 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo recordó que el gas se consume para las industrias, para la generación eléctrica y “algo” para las viviendas. Mencionó que hay mucha dependencia que tiene México de Estados Unidos de este combustible.

“Para ello hay contratos con privados en Texas para traer el gas. Una parte de ese gas, por cierto, también es de esa forma de extracción que se llama fracking en Texas, pero es mucho el gas que compramos allá.

“Una de las acciones que estamos desarrollando con Pemex es fortalecer la soberanía en el gas natural. ¿Qué significa eso? Pues producir más gas natural en México [...]”, dijo la titular del Ejecutivo.

Indicó que el esquema de fracking no puede utilizarse en México porque tiene impactos ambientales muy graves, pero ahora hay muchas nuevas técnicas “que habría que analizar”.

“No se trata de utilizar esas técnicas que tienen tanto daño ambiental, sino ver distintas opciones, particularmente las convencionales de explotación de gas natural, que nos permitan tener mayor autosuficiencia”, refirió.

Aseguró que el expresidente Andrés Manuel López Obrador “avanzó muchísimo” en la disminución de las importaciones de gasolina y diésel, y destacó que se hizo la refinería de Dos Bocas y se compró la de Deer Park.

Acusó que durante todo el periodo neoliberal, “además que se acabaron Cantarell de una manera muy irresponsable”, abandonaron la refinación.

