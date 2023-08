08:00- AMLO asegura que Ejército y Marina han cumplido con garantizar la seguridad en México, con la ayuda de la Guardia Nacional.

07:58- Resalta el Presidente que el Ejército y la Marina han cumplido con la defensa de la soberanía y con garantizar la seguridad en México.

07:56- López Obrador dice que la Sedena y Marina “son dos pilares que sostienen al Estado nacional”: “Nos han apoyado mucho las dos, si hemos avanzado se debe a que estas dos instituciones han estado ayudándonos para llevar a cabo las misiones de seguridad, de protección a todos los mexicanos y también acciones orientadas al desarrollo de nuestro país”.

07:52- “Sin comentarios. Mejor no hablo, no me vayan a sancionar”, expresa AMLO sobre el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, quien fue nombrado coordinador del Frente Amplio en materia de seguridad. Otra vez dice que José Ángel Gurría es el coordinador de todo el Frente.

07:50- Resalta las acciones que hace Conagua. Sobre obras en Tamaulipas, señala que "se trabaja bastante", también en la frontera.

07:43- Destaca el Presidente planes para abastecer de agua distintas regiones del país.

07:38- “Yo tengo otro dato”: AMLO muestra el presupuesto destinado por país a las instituciones electorales y pide a los que ven su mañanera “que hagan la tarea” de comparar. López Obrador considera que es mucho el presupuesto del INE para las elecciones del próximo año y menciona que podría haber una reducción de 10 mil millones de pesos. Repite que él no puede reducirlo.

07:33- Luego de que López Obrador dejó “tarea” a un reportero sobre el gasto electoral en otros países, este expone.

07:30- Se presenta un video de Infodemia sobre la aerolínea Mexicana de Aviación; recalcan que será civil y no militar.

07:27- Con las políticas neoliberales creció la pobreza y comenzó a bajar con este gobierno. La desigualdad social disminuyó de manera histórica en el gobierno de AMLO: García Vilchis.

07:25- La lectora de “las mentiras de la semana” señala que ni el Coneval mencionó en su reporte una pregunta sobre atención médica y otra vez acusa a medios de “otros datos significativos que se omitieron”.

07:18- García Vilchis acusa ante AMLO que los medios minimizaron “el logro histórico de reducir la pobreza y la desigualdad”: “Los resultados son muy buenos y a mucha honra gracias a las políticas de la 4T encabezada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador”. Exhibe a medios y periodistas como Azucena Uresti y Ciro Gómez Leyva por "minimizar" el tema.

07:14- Elizabeth García Vilchis, lectora de la sección “quién es quién en las mentiras de la semana”, denuncia “ataques” de medios contra el IMSS.

07:13- Inicia la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.