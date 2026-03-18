Al presentar ayer el plan B de la reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su iniciativa busca disminuir los privilegios y aseveró que no quitará el dedo del renglón para que se modifique la forma en que se elige a los legisladores plurinominales.

La Presidenta indicó que en su plan B se busca que en caso de que el INE lo solicite pueda entrar la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a investigar el origen de recursos económicos, así como el posible desvío de éstos.

En su conferencia mañanera de ayer martes en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo dio la palabra a Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), quien expuso la reducción de privilegios y el fortalecimiento de la revocación de mandato.

“Tiene como principio fundamental disminuir los privilegios, excesos en el ejercicio de la función pública. Mantenemos el objetivo de reducir costos y actuar bajo uno de los principios fundamentales para la Cuarta Transformación, que es la austeridad republicana. Se trata de tener menos privilegios y más participación ciudadana”.

“Nadie podrá ganar más de lo que gana nuestra Presidenta, no puede ser gobierno rico con pueblo pobre”, refirió la secretaria de Gobernación.

Sobre la reducción de privilegios, Rodríguez expuso que en el caso de los municipios la disminución en el número de regidurías será de siete hasta un máximo de 15. Es importante la limitación a una sindicatura por municipio, apuntó.

Los ahorros producto de esta iniciativa serán utilizados en obra de infraestructura pública de los municipios y las propias entidades federativas, señaló.

Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de Presidencia, explicó la simplificación de la elección del Poder Judicial e indicó que el planteamiento es uniformar el número de candidatos para disminuirlo.

Sin embargo, en esta elección no se modificará la ley para que estos comicios también concurran en 2027, como se tiene prevista en la reforma judicial.

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