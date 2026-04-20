Niños y niñas que cursan cuarto y quinto grado de primaria no saben sumar ni restar correctamente, evidencia el rezago educativo que arrastran estudiantes de nivel básico en México y América Latina, de acuerdo con diagnósticos del Instituto Kumon.

La crisis educativa en la región sigue marcada por los efectos de la pandemia de Covid-19, que a cinco años de su inicio continúa sin revertirse y mantiene un deterioro académico generalizado entre los alumnos.

Luis Chiba Ramayoni, vicepresidente senior del Instituto Kumon para México y Centroamérica y director ejecutivo para Sudamérica, advirtió que la región enfrenta “una crisis educativa alarmante” que podría derivar en una década perdida si no se atiende el rezago.

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Durante el evento Conexiones, celebrado en Monterrey, Nuevo León, el directivo explicó que la implementación apresurada de clases virtuales provocó que muchos estudiantes no continuaran con su aprendizaje, generando un atraso significativo.

“Hemos aplicado miles de pruebas de diagnóstico en todo el país y con base en esos resultados hemos cuantificado que hay un atraso de cuatro a cinco ciclos escolares. Hay alumnos que llegan a cuarto o quinto grado y no saben sumar bien ni pueden restar, y hay alumnos de tercero que no pueden leer o no comprenden lo que leen”, detalló.

Chiba Ramayoni advirtió que este rezago tendrá consecuencias a largo plazo, ya que en un periodo de 10 a 15 años podría registrarse una merma importante en el número de profesionistas y en el capital humano del país.

Señaló que sin bases sólidas, los estudiantes tendrán menos opciones para elegir carreras, especialmente en áreas tecnológicas, lo que impactará la competitividad de México a nivel global.

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En ese contexto, destacó la necesidad de una estrategia conjunta entre autoridades, padres de familia e instituciones privadas para revertir el atraso educativo, que alcanza hasta cinco ciclos escolares en materias como matemáticas, lectura e inglés.

Como parte de sus acciones, el Instituto Kumon impulsa herramientas tecnológicas como Kumon Connect, una plataforma digital que permite a los alumnos realizar ejercicios y ser evaluados en tiempo real.

De acuerdo con indicadores de la Unesco sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (Educación de Calidad), la tasa de adolescentes fuera de la educación primaria en México no ha mostrado avances, además de persistir problemas de conectividad y acceso a dispositivos.

Datos del Inegi refieren que siete de cada 10 escuelas públicas en el país carecen de internet o computadoras para uso estudiantil, lo que agrava el rezago educativo.

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