Más Información

Sube a 10 cifra de fallecidos por explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia

Sube a 10 cifra de fallecidos por explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia

Tanque de gas de pipa presentó ruptura en casquete tras chocar con objeto sólido; Fiscalía CDMX descarta bache

Tanque de gas de pipa presentó ruptura en casquete tras chocar con objeto sólido; Fiscalía CDMX descarta bache

Embajada de China pide a México actuar con cautela y pensar dos veces medida arancelaria a automóviles ligeros

Embajada de China pide a México actuar con cautela y pensar dos veces medida arancelaria a automóviles ligeros

Presuntos Normalistas de Ayotzinapa toman Central de autobuses del Norte

Presuntos Normalistas de Ayotzinapa toman Central de autobuses del Norte

Fiscalía de EU no buscará la pena de muerte para Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, "Z-40 y "Z-42", fundadores de "Los Zetas"

Fiscalía de EU no buscará la pena de muerte para Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, "Z-40 y "Z-42", fundadores de "Los Zetas"

Explosión en puente La Concordia: "Veo mal que difundan información falsa de mi mamá", responde hija de Alicia Martínez

Explosión en puente La Concordia: "Veo mal que difundan información falsa de mi mamá", responde hija de Alicia Martínez

La presidenta de la Cámara de Diputados, , anunció que asistirá a la ceremonia del 178 aniversario de la gesta heroica de los Niños Héroes.

En su cuenta de X, la diputada panista detalló que fue invitada por el Ejecutivo para participar en la ceremonia que se realizará mañana 13 de septiembre, en el .

"He recibido la invitación de la Presidenta de la República @Claudiashein para asistir a la ceremonia del 178 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec", informó la presidenta se la Mesa Directiva.

Lee también

"Asistiré como Presidenta de la , en representación de mis compañeras y compañeros legisladores", especificó.

En 2023, la priista Marcela Guerra, quien en ese entonces era la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, no fue invitada por el Ejecutivo, a la ceremonia por el 176 aniversario.

Y el año pasado, para la ceremonia 177, tampoco fueron invitados los presidentes del Senado, , y de la Cámara de Diputados, Ifigenia Martínez.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses