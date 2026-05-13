La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, denunció una “persecución política” contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, al advertir que las investigaciones y eventuales juicios políticos deben ser contra funcionarios con posibles vínculos con el crimen organizado y no contra quienes combaten a los cárteles.

En declaraciones a los medios de comunicación, en el marco de la sesión de la Comisión Permanente, la legisladora panista criticó que Morena pretenda sentar en el banquillo a la mandataria estatal, despojarla del fuero y fincarle cargos penales, luego del aseguramiento de un narcolaboratorio en Chihuahua.

“Hoy hay dos tipos de políticos: los que están del lado de los delincuentes, del lado del narco (…) y los políticos que desmantelan narcolaboratorios, que protegen a sus ciudadanos y enfrentan al crimen organizado”, aseguró.

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Maru Campos, gobernadora de Chihuahua. Foto: Especial.

López Rabadán utilizó el caso de Chihuahua para contrastarlo con la crisis de seguridad en Sinaloa y las acusaciones contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por sus presuntos nexos con el crimen organizado.

La diputada aseguró que sería “un abuso” y “una ofensa a la inteligencia de los ciudadanos” intentar promover un desafuero o juicio político contra Maru Campos.

“Claramente Maru Campos está del lado correcto de la historia, está del lado de la legalidad, de proteger a las familias en Chihuahua. Destruir un narcolaboratorio obliga a reconocerle su trabajo”, afirmó.

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Consideró que las investigaciones deberían dirigirse contra gobernantes “acusados de tener ligas o relación con el crimen organizado”.

López Rabadán advirtió que México debe decidir qué tipo de políticos quiere, “si queremos políticos corruptos que protejan al narcotráfico o políticos honestos que defiendan a las familias”, expresó.

Kenia López insistió en que la inseguridad y el control territorial del crimen organizado son responsabilidad del Estado mexicano.

“Somos los mexicanos los que debemos reconocer que si hay un político corrupto, un alcalde corrupto o un gobernador corrupto, se le investigue y se le sancione”, dijo.

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