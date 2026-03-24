Una jueza de distrito otorgó la suspensión de plano a Mónica Zambada Niebla contra cualquier acto de desaparición forzada y tortura, detención sin orden de aprehensión, así como destierro y deportación, aunque las autoridades federales han manifestado que no existe un mandamiento judicial en su contra.

Zambada Niebla interpuso un recurso luego que fue detenida y posteriormente liberada el 19 de marzo en el poblado “El Álamo”, en Culiacán, Sinaloa.

La hija de “El Mayo” reclamó actos que pongan en peligro la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, destierro, extradición o desaparición forzada.

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En el escrito de amparo dirigido al juez, el abogado de Zambada Niebla refiere que con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, solicitó se tenga por presentada la demanda de Amparo Indirecto en representación de la quejosa.

“Toda vez que se ignora su destino, solicitando que una vez que se tenga certeza de su ubicación física, a través de la actuario adscrito a este juzgado de distrito, se sirva recabar del quejoso la firma y ratificación del presente escrito, toda vez que se ha presentado en su nombre.

“Por lo que comparezco a demandar el Amparo y Protección de la Justicia Federal, con el carácter de representante, en virtud de qué los directos quejosos se encuentran imposibilitados para promover el amparo en contra de actos de las autoridades que señalaré en el capítulo correspondiente y, a efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 15 por tratarse de actos de gravedad como lo es la desaparición forzada, la privación ilegal, peligro de privación de la vida, destierro e incomunicación”, detalló el abogado.

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