Una jueza federal admitió a trámite una demanda de amparo promovida el martes por Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda en la administración de Miguel Ángel Mancera Espinosa, exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, acusado del desvío de recursos para la reconstrucción por el sismo de 2017.

Buscado desde 2019 por la Interpol en más de 190 países, el exfuncionario solicitó la protección de la justicia a la titular del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, Ruby Celia Castellanos, contra la orden de aprehensión librada en octubre de 2020.

Sin embargo, la jueza de amparo no suspendió la ejecución del mandamiento judicial en virtud de que no fue solicitado expresamente por el extitular de la Seduvi, quien es requerido por las autoridades judiciales de la capital del país.

Lee también Pendiente un amparo sobre facultad de la UIF para obtener datos bancarios de Salinas Pliego; SCJN desecha recursos de sus empresas

“En tales condiciones, con fundamento en los numerales 103, fracción I y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 112 y 115 de la ley de la materia, admítase respecto de los actos reclamados consistentes en: ... La orden de aprehensión de veintiocho de octubre de dos mil veinte, emitida en la carpeta judicial ********. Su ejecución. ... Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión en virtud de que no fue solicitado expresamente por la parte quejosa, lo anterior, no obstante que, en el segundo punto petitorio de la demanda se advierte que indicó que se requiera informe previo a las autoridades responsables; sin embargo, no deja patente su pretensión para que se inicie por cuerda separada aquél”, resolvió la jueza en acuerdo publicado este viernes en listas del Órgano de Administración Judicial (OAJ).

Cabe recordar que el exfuncionario cuenta con varios mandamientos de captura vigentes, uno de ellos por su presunta responsabilidad en el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades relacionado con la malversación de 46.3 millones de pesos del fondo de apoyo para los afectados por el sismo de 2017 en la capital del país.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro