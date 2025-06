Jueza admite a trámite amparo de Tómas Yarringtón; ahora, contra segundo proceso por lavado de dinero

Una jueza admitió a trámite la demanda de amparo promovida por el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarringtón Ruvalcava, contra el segundo auto de formal prisión que se le dictó en mayo pasado, ahora por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).

Sin embargo, Raquel Ivette Duarte Cedillo, jueza Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, aún no se pronuncia si concede o no la suspensión provisional al expriísta contra el fallo emitido el 22 de mayo por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, debido a que no se ha notificado al Ministerio Público Federal.

Por lo que, fijó para el 13 de junio la audiencia incidental en la que determinará la medida cautelar sobre el asunto.

“Se admite a trámite la demanda de amparo promovida por..., (Tomás Yarringtón Ruvalcava) en su carácter de defensor particular de ..., contra actos de la Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca. Registro de demanda”, resolvió la jueza.

¿De qué se le acusa al exgobernador de Tamaulipas?

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), acusa a Yarringtón Ruvalcaba, preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, de adquirir tres inmuebles en México y Estados Unidos con recursos que presuntamente recibió del Cártel del Golfo y Los Zetas, cuando fue gobernador de Tamaulipas en el periodo 1999-2004, y después de que dejó el cargo.

En abril de este año, autoridades de Estados Unidos deportaron a México al exaspirante presidencial, tras permanecer preso siete años en ese país por delitos de tráfico de drogas y lavado de dinero.

Tras ingresar a México fue detenido por la FGR y posteriormente se le dictó el primer auto de formal prisión por delitos contra la salud en la modalidad de colaboración al fomento para posibilitar la ejecución de delitos de esa misma naturaleza.

En mayo pasado, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca le dictó el segundo auto de formal prisión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

