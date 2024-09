Jorge Ramos, el periodista que salió de Televisa Univision, incomodó a Salinas, fue sacado por Trump e hizo enojar a AMLO

El conglomerado transnacional de medios de comunicación TelevisaUnivision anunció la salida del periodista Jorge Ramos, quien era el titular del “Noticiero Univision” y del programa semanal “Al Punto”.

La empresa de comunicaciones detalló este lunes 9 de septiembre que el periodista no renovó su contrato y saldrá a fin de este 2024.

Jorge Ramones es considerado como un periodista “todo terreno” por sus coberturas a eventos como los conflictos bélicos en El Salvador, el Golfo Pérsico, Kosovo, Afganistán e Irak, así como numerosos eventos históricos como los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001, la caída del muro de Berlín, el fin del apartheid en Sudáfrica, la desintegración de la Unión Soviética, cumbres iberoamericanas, movimientos guerrilleros en Chiapas y Centroamérica, elecciones en casi todo el continente y desastres naturales, incluyendo la catástrofe causada por huracán Katrina, entre otros.

Polémica entrevista a Salinas

En su carrera periodística, Jorge Ramos ha hecho diversas entrevistas a personajes polémicos de todo el mundo de la política, deportes, entretenimiento y cultura como Barack Obama, Bill Clinton, Hillary Clinton, George W. Bush, George Bush, John Kerry, Mitt Romney, John McCain, John Edwards, Al Gore, Fidel Castro, Hugo Chávez, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo, CarlosSalinas de Gortari, el subcomandante Marcos, Álvaro Uribe, Andrés Pastrana, Ernesto Samper, Rafael Correa, Carlos Menem, César Gaviria, Octavio Paz, Isabel Allende y Carlos Fuentes, entre muchos otros.

En mayo de 2008, Jorge Ramos entrevistó al expresidente Carlos Salinas de Gortari, a quien lo incomodó al preguntarle sobre “la caída del sistema” de 1988, su hermano Raúl Salinas de Gortari y sus ingresos.

“Por supuesto que no hubo fraude”, dijo el expresidente del PRI.

“¿Pero cómo no va a haber fraude? Se cayó el sistema, se tardaron seis días para los resultados finales (...) ¿No hubo fraude en el 88?”, preguntó Ramos.

“¡Ah, sí! Cada vez que usted hace énfasis, veo que es un tema que ha revisado con cuidado, pero en este caso lo revisó incompleto. Faltó documentarse suficientemente”, dijo el exmandatario.

“Cuauhtémoc Cárdenas dice que hubo fraude, muchos mexicanos consideran que hubo fraude”, mencionó el comunicador.

“Bueno, cómo no lo van a considerar si se les han empujado la idea en estos años”, dijo.

Jorge Ramos hace enojar a AMLO

En algunas asistencias a su mañanera, el periodista cuestionó al presidente López Obrador sobre la violencia en México y el número de homicidios con propios datos del gobierno, por lo que el presidente López Obrador se molestó y tuvo que responder que tenía “otros datos”.

“Presidente, usted va a dejar un país sumido en la violencia”, le dijo el periodista Jorge Ramos al presidente López Obrador en enero de 2024, también al cuestionarlo si fracasó la estrategia de seguridad “abrazos, no balazos”.

“Respeto tu punto de vista, pero no lo comparto, y tengo otros datos”, respondió López Obrador.

En sus participaciones en la conferencia del Presidente, Ramos también señaló la filtración de los datos de los asistentes a la mañanera y que México es uno de los países más violentos del mundo para ejercer el periodismo.

Jorge Ramos es exhibido por AMLO en múltiples mañanera

En diversas conferencias, López Obrador atribuyó supuestos ingresos al periodista Jorge Ramos y tuvo que ofrecer disculpas por dar cifras en dólares, cuando correspondían a pesos”.

Recientemente, el presidente López Obrador ofreció “una disculpa” al periodista, luego de que dio a conocer sus supuestos ingresos, al igual que de otros periodistas como Carlos Loret de Mola, Joaquín López-Dóriga, Ciro Gómez Leyva y León Krauze.

López Obrador ironizó que dio a conocer los supuestos ingresos del periodista en dólares, cuando, dijo, era en pesos.

“Le tengo que ofrecer una disculpa a Jorge Ramos porque dijo, con razón, de que cada vez le subía más su sueldo, cada vez que hablaba yo de él, porque como me enojo mucho porque él va sumando el número de homicidios, entonces me enojo y le aumento el sueldo, lo que realmente gana.

“Y sí tiene razón porque dije que el hijo de Krauze (León Krauze) gana 4 millones de mensuales; López-Dóriga dije que 4; Ciro, 2; Loret, 2; y mencioné a Jorge Ramos y dije 17 millones de dólares al mes, y no, son de pesos.

“O sea, no es nada, pero (...) 17 millones de pesos, pero a mí se me fue y dije dólares. Que le pagan en dólares porque trabaja en Estados Unidos, pero son 17 millones de pesos, nada más. No hay que estar hablando sin fundamento”, dijo López Obrador.

Luego de que el Presidente exhibió su supuesto salario, Ramos le respondió con datos duros sobre la violencia en el país.

“Agradezco las disculpas del presidente López Obrador. Pero se volvió a equivocar con mi salario. Y no hay nada gracioso en esto. Al divulgar supuestos salarios nos pone en peligro a periodistas independientes y a nuestras familias. Es una forma de intimidación”, escribió Ramos en redes sociales.

“Y aquí tengo unos datos: desde que AMLO llegó al poder han asesinado a 183,893 mexicanos. Estas cifras sí son exactas: las saqué del portal oficial de su gobierno. Entre esos homicidios hay 47 periodistas. En ningún otro sexenio ha habido tantos muertos. Nosotros también queremos un México mejor y más seguro”, agregó.

Otras polémicas

En febrero de 2019, Univision dio cuenta de la retención y posterior liberación del periodista Jorge Ramos y su equipo de trabajo en Venezuela, durante una entrevista al presidente Nicolás Maduro.

En 2015, Donald Trump le ordenó salir de una de sus conferencias y "regresar a Univision", cuando era aspirante a la presidencia de Estados Unidos.

Uno de los periodistas más influyentes

Jorge Ramos es considerado uno de “los 25 hispanos más influyentes de Estados Unidos” y estuvo en una de las portadas de la revista TIME en 2015, dedicada a las “100 personas más influyentes del mundo”.

De acuerdo con su biografía, desde el 3 de noviembre de 1986 era el conductor titular del Noticiero Univision en Estados Unidos, el de mayor impacto en la comunidad hispana en ese país.

Desde septiembre de 2007 era el conductor del programa semanal Al Punto, donde entrevistaba a los personajes políticos del momento y analizaba las noticias de la semana.

Además, Ramos ha escrito en más de 40 diarios del hemisferio que distribuye The New York Times Syndicate. Ha publicado 12 libros, el último es “Sin Miedo; Lecciones de Rebeldes”.

Ramos ha ganado 10 premios Emmys y el premio Walter Cronkite en 2017.

El pasado 3 de septiembre, Jorge Ramos denunció el hackeo de su cuenta de la plataforma X.