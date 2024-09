Jorge Ramos responde con datos duros a AMLO, tras ofrecerle “disculpa” por exhibir sus supuestos ingresos

El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció este lunes “una disculpa” al periodista Jorge Ramos, luego de que la semana pasada dio a conocer sus supuestos ingresos, al igual que de otros periodistas como Carlos Loret de Mola, Joaquín López-Dóriga, Ciro Gómez Leyva y León Krauze.

En su mañanera de ayer en Palacio Nacional, López Obrador ironizó que dio a conocer los supuestos ingresos del periodista de Univisión en dólares, cuando, dijo, era en pesos.

“Le tengo que ofrecer una disculpa a Jorge Ramos porque dijo, con razón, de que cada vez le subía más su sueldo, cada vez que hablaba yo de él, porque como me enojo mucho porque él va sumando el número de homicidios, entonces me enojo y le aumento el sueldo, lo que realmente gana.

“Y sí tiene razón porque dije que el hijo de Krauze (León Krauze) gana 4 millones de mensuales; López-Dóriga dije que 4; Ciro, 2; Loret, 2; y mencioné a Jorge Ramos y dije 17 millones de dólares al mes, y no, son de pesos.

“O sea, no es nada, pero (...) 17 millones de pesos, pero a mí se me fue y dije dólares. Que le pagan en dólares porque trabaja en Estados Unidos, pero son 17 millones de pesos, nada más. No hay que estar hablando sin fundamento”, dijo López Obrador.

Jorge Ramos responde a AMLO

Luego de que el Presidente exhibió su supuesto salario, el periodista de Univisión le respondió con datos duros sobre la violencia en el país.

“Agradezco las disculpas del presidente López Obrador. Pero se volvió a equivocar con mi salario. Y no hay nada gracioso en esto. Al divulgar supuestos salarios nos pone en peligro a periodistas independientes y a nuestras familias. Es una forma de intimidación”, escribió Ramos en redes sociales.

“Y aquí tengo unos datos: desde que AMLO llegó al poder han asesinado a 183,893 mexicanos. Estas cifras sí son exactas: las saqué del portal oficial de su gobierno. Entre esos homicidios hay 47 periodistas. En ningún otro sexenio ha habido tantos muertos. Nosotros también queremos un México mejor y más seguro”, agregó.