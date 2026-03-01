El Instituto Politécnico Nacional (IPN) entregó el Doctorado Honoris Causa al exgobernador del estado de Puebla y actual comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Sergio Salomón Céspedes Peregrina, en reconocimiento a su legado y al trabajo realizado para facilitar la llegada de la oferta educativa del Politécnico a la entidad.

Durante la ceremonia solemne realizada en la Sala de Consejo del IPN, Arturo Reyes Sandoval, director general del instituto, destacó que la gestión del político poblano será recordada por la solidez de quien construye con la mirada puesta en las próximas décadas.

En ese sentido, Reyes Sandoval sostuvo que la presencia del IPN en Puebla es una realidad palpable que transforma el ecosistema de desarrollo al formar a futuros especialistas en Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos, Control y Automatización, Alimentos y Sistemas Automotrices, a través del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 20 “Natalia Serdán Alatriste” y de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería (UPII) Puebla “Alejo Peralta”, creados durante la administración de Céspedes Peregrina.

Lee también Se cumple una semana del abatimiento de “El Mencho”; violencia, investigaciones y reacomodo en el CJNG

Además, refirió que, con el Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas (CIITA), se impulsan las capacidades productivas del estado mediante la vinculación estratégica, la transferencia de tecnología y la innovación aplicada.

El IPN entregó el Doctorado Honoris Causa al exgobernador de Puebla y actual comisionado del INM, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, este domingo 1 de marzo de 2026. Foto: Especial

“Al entregarle el máximo reconocimiento del Instituto Politécnico Nacional, le expresamos también la gratitud de miles de familias que hoy ven en esas aulas el futuro que antes parecía lejano”, dijo.

En su intervención, Céspedes Peregrina agradeció la distinción al Consejo General y a toda la comunidad politécnica, y agregó que ser egresado del Instituto Politécnico Nacional es sinónimo de excelencia, calidad, compromiso y amor a México.

Lee también Senado respalda llamado del gobierno a privilegiar diplomacia en Medio Oriente

“Recibir este Doctorado Honoris Causa, que representa la máxima distinción que el Instituto Politécnico Nacional puede otorgar a una persona por su trayectoria, es algo que me llena de emoción y profundo agradecimiento”, expresó.

“No tengo palabras para expresar mi gratitud. Este reconocimiento no lo asumo como un logro personal, sino como un gesto que reconoce a todas y todos los que hemos procurado colocar a la educación como motor de desarrollo y transformación”, agregó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em