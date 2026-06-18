El Instituto Politécnico Nacional (IPN) se sitúa entre las tres instituciones de educación superior públicas mejor posicionadas de México, de acuerdo con el QS World University Rankings 2027.

El ranking internacional elaborado por Quacquarelli Symonds (QS) ubica al IPN en el rango 901–950 a nivel mundial, dentro de mil 507 universidades clasificadas y más de 8 mil instituciones evaluadas globalmente.

El Instituto informó en un comunicado que este resultado reafirma su papel estratégico en la educación, la ciencia y la tecnología, tanto a nivel nacional como internacional.

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Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) (18/06/2026). Foto: Especial

Señaló que en la edición 2027 del ranking el IPN registró crecimiento sostenido en los últimos cuatro años en los rubros de “Red Internacional de Investigación” y “Proporción de estudiantes internacionales”, este último con un incremento de 33.33 por ciento.

Asimismo, en el indicador de “Proporción de estudiantes por facultad”, la institución registró un incremento de 20.58 por ciento en comparación con la edición 2026.

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El mayor avance se observó en el indicador de “Red Internacional de Investigación”, que presenta un comportamiento histórico positivo con una tendencia de mediano plazo que refleja la consolidación institucional, al alcanzar un crecimiento acumulado de 698 por ciento en tres años, lo que subraya el fortalecimiento de la colaboración científica global del Instituto.

El IPN destacó que estos resultados evidencian avances sostenidos en materia de internacionalización y calidad académica, en el marco del plan de trabajo de su director general, Arturo Reyes Sandoval.

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