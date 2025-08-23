Más Información

Fuerzas federales interceptaron un tractocamión que transportaba mil 201 paquetes con presunta y detuvieron al conductor en un punto de inspección carretero en el municipio de San Luis Río Colorado, , fronterizo con los Estados Unidos.

El camión acoplado a una caja seca fue detectado durante labores de vigilancia de efectivos del Ejército, Guardia Nacional, Marina, FGR y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en dicha localidad, quienes al revisarlo notaron irregularidades y modificaciones en la parte del techo de la caja.

Durante una revisión minuciosa, los elementos hallaron los paquetes confeccionados en plástico negro que contenían en su interior una sustancia con las características de la cocaína, informó este sábado el Gabinete de Seguridad.

Lee también

Por lo anterior, el conductor de la unidad fue detenido, informado de sus derechos de ley y junto con lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, para determinar su situación legal, e integrar la carpeta de investigación del caso, indicó el Gabinete de Seguridad.

“Con estas acciones, las instituciones que integran al Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de forma coordinada para combatir el tráfico de drogas e impedir que sustancias ilícitas lleguen a las calles y brindar seguridad a la población mexicana”, destacó.

En su cuenta en una red social, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC),, destacó el aseguramiento de la droga resultado, escribió, “de las acciones de vigilancia en las carreteras del país, en un punto de revisión de Sonora”.

Lee también

