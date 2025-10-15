La madrugada de este miércoles, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer que un grupo de personas intentó realizar la toma de las instalaciones de esta escuela.

Expuso que desde el primer momento, las autoridades de la Facultad sostuvieron un diálogo respetuoso con dicho grupo para mantener la comunicación abierta y privilegiar las vías institucionales. Sin embargo, agregó, persistió la intención de ocupar las instalaciones.

Precisó que como parte del protocolo de seguridad, se solicitó a las personas presentes que se identificaran como miembros activos de la comunidad de la Facultad, requisito que se negaron a cumplir.

Mencionó que ante la negativa, se mantuvo el resguardo de las instalaciones para evitar su entrega a personas posiblemente ajenas a la comunidad.

La directora Ana Carolina Sepúlveda reiteró su compromiso con la legalidad, el respeto, la seguridad y el diálogo permanente como vías para la solución de cualquier diferencia, en apego a los principios que distinguen a la Máxima Casa de Estudios.

Expresó que hoy no se llevarán a cabo actividades académicas correspondientes a primero y segundo año de la Licenciatura en Médico Cirujano, ni se brindará atención en ventanillas en la Secretaría de Servicios Escolares.

