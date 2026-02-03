Como complemento de la versión impresa de Inscríbete 2026, en esta versión digital de encontrarás el directorio de primarias y secundarias privadas del Estado de México.

Aquí te ofrecemos información clave, como ubicación, teléfonos de contacto, costos, idiomas, certificaciones y actividades formativas, para que elijas la mejor opción para tus hijos.

ATIZAPÁN DE ZARAGOZA

COLEGIO BADEN POWELL

Web: www.badenpowell.edu.mx

Redes sociales: FB, IG

Género: mixto

Inscripción: abierta todo el año

Idiomas: francés e inglés

Transporte: sí, propio

CAMPUS MAYORAZGOS

Nivel educativo: primaria

Ubicación: Av. de la Iglesia 105, Mayorazgos del Bosque, 52957

Tel: 55 3004 7574

WA: 55 3036 6179

E-mail: informes@badenpowell.edu.mx

Turno: matutino

Horario de clases: L a V de 07:30 a 14:30 hrs. (extendido hasta las 19:00 hrs.)

Actividades culturales y deportivas: ajedrez, artes plásticas, bajo, banda de jazz, banda sinfónica, básquetbol, batería, crossfit, danza, futbol, guitarra, natación, rock band, taekwondo, teatro, teclado, ukelele, violín, voleibol, voleibol playero y yoga

Certificaciones académicas: Cambridge

Costos: $23,785.00 inscripción, $10,709 colegiatura por 10 meses

CAMPUS SAN MATEO

Nivel educativo: secundaria

Ubicación: Av. Juárez 162, San Mateo Tecoloapan, 52920

Tel: 55 5370 9000

WA: 55 3036 6179

E-mail: lfrodriguez@badenpowell.edu.mx

Turno: matutino

Horario de clases: L a V de 07:00 a 15:00 hrs. (extendido hasta las 19:00 hrs.)

Actividades culturales y deportivas: ajedrez, artes plásticas, bajo, banda de jazz, banda sinfónica, básquetbol, batería, box training, crossfit, danza, futbol, guitarra, natación, rock band, taekwondo, teatro, teclado, ukelele, violín y yoga

Certificaciones académicas: Cambridge y DELF

Costos: $24,725 inscripción, $12,240 colegiatura por 10 meses

COLEGIO PASEO

Ubicación: Av. Valle Escondido s/n, Calacoaya, 52990

Tel: 55 2208 1324

WA: 55 3197 3684

Web: https://paseo.colegios-cedros-paseo.mx

Redes sociales: FB, IG

Nivel educativo: primaria y secundaria

COLEGIO WEIKART

Ubicación: Sendero Cerrito del Fraile 37, Mz. 34, Lt. 18, Rancho Blanco, 52934

Tel: 55 1740 0033

WA: 55 3446 6437

Web: https://colegioweikart.com.mx

E-mail: informes@colegioweikart.com.mx

Redes sociales: FB, IG

Género: mixto

Inscripción: abierta todo el año

Idiomas: alemán e inglés

Transporte: sí, proporcionado por proveedor externo

Nivel educativo: primaria

Turno: matutino

Horario de clases: L a V de 07:30 a 14:30 hrs. (extendido hasta las 16:00 hrs.)

Actividades culturales y deportivas: arte, canto, computación, feria de ciencias, futbol, guitarra, informática, música, porras, robótica y teclado

Certificaciones académicas: Cambridge B1, Fit Deutsch A1 y Goethe Institut

Costos: $16,100 inscripción, $10,700 colegiatura

Nivel educativo: secundaria

Turno: matutino

Horario de clases: L a V de 07:10 a 14:40 hrs. (extendido hasta 16:00 hrs.)

Actividades culturales y deportivas: arte, computación, feria de ciencias, futbol, guitarra, informática, música, porras, robótica y teclado

Certificaciones académicas: Cambridge FCE, Fit Deutsch A2 y Goethe Institut

Costos: $17,200 inscripción, $11,600 colegiatura

COLEGIOS CEDROS NORTE

Ubicación: Av. Valle Escondido s/n, Calacoaya, 52990

Tel: 55 5361 6181

WA: 55 4533 2752

Web: https://cedros.colegios-cedros-paseo.mx

Redes sociales: FB, IG

Nivel educativo: primaria y secundaria

Green Hills School

RANCHO SAN JUAN

Ubicación: Vía Pública 72, Lt. 6, Conjunto Urbano Rancho San Juan, 52938

Tel: 55 5308 3658, ext. 1304

Web: www.colegiogreenhills.com

Redes sociales: FB, IG

Nivel educativo: primaria y secundaria

INSTITUTO ORIENTE ARBOLEDAS

Ubicación: Av. Río Sur 13, Las Arboledas, 52950

Tel: 56 2680 9768, 55 6394 8060

WA: 56 2680 9768

Web: www.oriente.edu.mx

E-mail: contacto@oriente.edu.mx

Redes sociales: FB, IG

Certificaciones académicas: Cambridge y Alianza Francesa

Género: mixto

Inscripciones: abiertas todo el año

Idiomas: francés e inglés

Transporte: sí, proveedor externo

Nivel educativo: primaria

Turno: matutino

Horario de clases: L a V de 07:00 a 14:30 hrs.

Actividades culturales y deportivas: ajedrez, artes, cálculo mental, futbol, oratoria, speech contest, spelling bee, taekwondo y team building

Nivel educativo: secundaria

Turno: matutino

Horario de clases: L a V de 07:00 a 14:30 hrs.

Actividades culturales y deportivas: básquetbol, círculo de lectura, concurso de escolta y de himnos, francés, futbol, inglés, Modelo de Naciones Unidas, salidas recreativas, sociales y deportivas, taekwondo, taller de habilidades digitales, taller de matemáticas y voleibol

KIPLING

CAMPUS ESMERALDA

Ubicación: Av. Parque de los Ciervos 1, Hacienda de Valle Escondido, 52937

Tel: 55 5308 7200

WA: 55 3414 8227

Web: www.kipling.mx

Redes sociales: FB, IG

Nivel educativo: primaria y secundaria

SISTEMA EDUCATIVO COPÁN

CAMPUS BELLAVISTA

Ubicación: Blvd. Bellavista 54, Lomas de Bellavista, 52994

Tel: 55 8000 4030

WA: 55 3039 6519

Web: https://copan.education

Redes sociales: FB, IG

Nivel educativo: primaria y secundaria

INSTITUTO THOMAS JEFFERSON

ZONA ESMERALDA

Ubicación: Av. Jorge Jiménez Cantú 1, Hacienda de Valle Escondido Ciudad López Mateos

Tel: 55 4162 2100

WA: 55 7868 2655

Web: https://www.itj.edu.mx/zona-esmeralda

Redes sociales: FB, IG

E-mail: admissions@itj-ze.edu.mx

Certificaciones académicas: Cambridge International School, IB Bachillerato Internacional,

New England Association of Schools and Colleges

Nivel educativo: prenursery, nursery, kinder, primaria, secundaria y preparatoria

Turno: matutino y After School

Horario de clases: L a V de 7:00 a 16:00 hrs.

Idiomas: inglés y francés

Actividades culturales y deportivas: fútbol, voleibol, baloncesto, tenis, tocho bandera, taekwando, equipo de baile avanzado, baby balley, crearte, taller creativo, club de teatro, STEAM, Minecraft, dance, artes plásticas y visuales, ajedrez, business kids, Roblox, Lego, english booster, club de debate, sustentabilidad.

Transporte: Sí

COACALCO DE BERRIOZABAL

CENTRO EDUCACIONAL LAURA VICUÑA

Ubicación: Av. Aztlán 6, Conjunto Urbano Calpulli del Valle, 55707

Tel: 55 2159 2266

Web: https://centroeducacionallauravicuna.edu.mx

Redes sociales: FB, IG

Nivel educativo: secundaria

COLEGIO ALFRED NOBEL

Ubicación: Niños Héroes 5, Hidalgo, 55705

Tel: 55 6822 5350

WA: 55 3397 2912

Web: www.colegionobel.com/portal2/

Redes sociales: FB, IG

Nivel educativo: primaria y secundaria

COLEGIO DON BOSCO COACALCO

Ubicación: Bosque de Laura 32, Bosques del Valle, 55717

Tel: 55 2159 2702

WA: 56 2712 7696

Web: https://colegiodonboscocoacalco.com.mx

E-mail: colegiodonbosco_coac@yahoo.com.mx

Redes sociales: FB

Género: mixto

Nivel educativo: primaria

Turno: matutino

Horario de clases: L a V de 07:30 a 15:30 hrs.

Inscripción: enero a agosto

Idiomas: inglés

Actividades culturales y deportivas: artes marciales, artes plásticas, básquetbol, cómics, declamación de poesía, dibujo, festivales culturales, futbol, guitarra, juegos tradicionales mexicanos, literaturas malabares, manualidades, música, oratoria, teatro y voleibol

Transporte: sí, proporcionado por proveedor externo

Costos: $1,000 inscripción, $2,950 colegiatura

CORPORATIVO UNIVERSITARIO MÉXICO, S.C.

Ubicación: Ixtlememelixtle 40, San Francisco Coacalco, 55700

Tel: 55 1542 0470

WA: 55 7376 3740

Web: www.cum-coacalco.edu.mx

E-mail: mercadotecnia@cumcoacalco.com

Redes sociales: FB, IG

Género: mixto

Inscripción: febrero

Idiomas: inglés

Nivel educativo: primaria

Turno: matutino

Horario de clases: L a V de 07:45 a 15:10 hrs.

Actividades culturales y deportivas: banda de guerra, campamentos, danza, defensa personal, escolta, grupo especial brigada (primeros auxilios), grupo especial dragones, grupo especial saltos acrobáticos, instrucción militar, música, prácticas en escalodromo y taekwondo

Costos: $3,540 inscripción,

$3,708 colegiatura

Nivel educativo: secundaria

Turno: matutino

Horario de clases: L a V de 06:45 a 15:20 hrs.

Actividades culturales y deportivas: banda de guerra, box, campamentos, danza, danza, defensa personal, escolta, futbol, grupo especial brigada (primeros auxilios), grupo especial dragones (actividades de supervivencia), grupo especial saltos acrobáticos, instrucción militar, música, prácticas en campo de gotcha, prácticas en escalodromo y taekwondo

Costos: $4,260 inscripción,

$4,151 colegiatura

INNOVA SCHOOLS MÉXICO

CAMPUS COACALCO

Ubicación: Av. José López Bonaga 80, San Lorenzo Tetlixtac, 55714

Tel: 55 7929 2699

WA: 55 4766 7291

Web: www.innovaschools.edu.mx

Redes sociales: FB, IG

Nivel educativo: primaria y secundaria

INSTITUTO TEPEYAC

CAMPUS COACALCO

Ubicación: San Pedro 12, San Francisco Coacalco, 55711

Tel: 55 5898 7670

WA: 56 1469 8882

Web: www.tepeyac.mx

Redes sociales: FB

Nivel educativo: primaria y secundaria

CUAUTITLAN IZCALLI

INNOVA SCHOOLS MÉXICO

CAMPUS IZCALLI

Ubicación: Av. Teotihuacán s/n, Atlanta, 54740

Tel: 55 8058 5910

WA: 55 4347 1479

Web: https://innovaschools.edu.mx

Redes sociales: FB, IG

Nivel educativo: primaria y secundaria

INSTITUTO EDUCATIVO INTERNATIONAL

Ubicación: Av. Miguel Hidalgo 127 Santiago Tepalcapa, 54743

Tel: 55 5893 1947

WA: 55 6022 1510

Web: http://inter.edu.mx/cuautitlan-izcalli/

Redes sociales: FB, IG

Nivel educativo: primaria y secundaria

INSTITUTO TEPEYAC

CAMPUS CUAUTITLÁN

Ubicación: Manuel Ávila Camacho 21, Santiago Tepalcapa, 54743

Tel: 55 5898 7670

WA: 56 1475 2881

Web: www.tepeyac.mx

Redes sociales: FB, IG

Nivel educativo: primaria y secundaria

ECATEPEC DE MORELOS

COLEGIO SAN CARLOS

Web: www.colegiosancarlos.edu.mx

Redes sociales: FB, IG

Nivel educativo: primaria

Ubicación: Libertad Mz. 4, Lt. 23, C4, Héroes Ecatepec V Secc., 55080

Tel: 55 5770 0824

WA: 55 4415 9021

Nivel educativo: secundaria

Vía Morelos 182, Nuevo Laredo, 55080

Tel: 55 5770 0824

WA: 55 4415 9021

INNOVA SCHOOLS MÉXICO

CAMPUS ECATEPEC

Ubicación: Av. Insurgentes Mz. 34 s/n, Las Américas, 55070

Tel: 55 5998 7777

WA: 55 4347 1479

Web: https://innovaschools.edu.mx/campus/ecatepec/

Redes sociales: FB, IG

Nivel educativo: primaria y secundaria

INSTITUTO BILINGÜE IBIME

Tel: 55 4440 1009

WA: 237 119 0583

Web: www.ibime.edu.mx

Redes sociales: FB, IG

CAMPUS COACALCO

Ubicación: Obraje 30, Guadalupe Victoria, 55010

Nivel educativo: primaria y secundaria (solo 1° y 2° grado)

CAMPUS LAGOS

Ubicación: Lago Erie 26, Jardines de Morelos, 55070

Nivel educativo: primaria

CAMPUS MONTES

Ubicación: Av. Comuneros s/n, San Isidro Atlautenco, 55064

Nivel educativo: primaria y secundaria (solo 1° y 2° grado)

CAMPUS SAN CRISTÓBAL

Ubicación: Av. Insurgentes 5, Lomas de Atzolco, 55080

Nivel educativo: primaria y secundaria (solo 1° y 2° grado)

HUIXQUILUCAN

COLEGIO ALEMÁN ALEXANDER VON HUMBOLDT, A.C.

CAMPUS PONIENTE

Ubicación: Bosques de Moctezuma 124, La Herradura, 52784

Tel: 55 1328 0050

Web: https://humboldt.edu.mx

Redes sociales: FB, IG

Nivel educativo: primaria y secundaria

COLEGIO BOSQUE REAL

Ubicación: Av. Privada del Romance Lt. 23 Mz. 5, Bosque Real, 52760

Tel: 55 4624 7043

Web: www.colegiobosquereal.edu.mx

E-mail: admision@colegiobosquereal.edu.mx

IG: @colegiobquereal

Certificaciones académicas: Cambridge, HSK y YCT

Género: mixto

Inscripción: abierta todo el año

Idiomas: inglés y mandarín (chino)

Transporte: sí, proporcionado por proveedor externo

Nivel educativo: primaria

Turno: matutino

Horario de clases: L a V de 07:50 a 14:00 hrs. (extendido hasta las 17:30 hrs.)

Actividades culturales y deportivas: ajedrez, artes visuales, básquetbol, futbol, guardianes del planeta, música, show dance, taekwondo, teatro y voleibol

Nivel educativo: secundaria

Turno: matutino

Horario de clases: L a V de 07:20 a 14:50 hrs. (extendido hasta las 17:30 hrs.)

Actividades culturales y deportivas: ajedrez, básquetbol, futbol, música, taekwondo y voleibol

THE WINGATE SCHOOL

Ubicación: Río Hondo Huixquilucan, Km. 14, San Bartolomé Coatepec, 52720

Tel: 55 8288 0982

WA: 55 78885177

Web: https://www.wingate.edu.mx

Mail: office@wingate.edu.mx

Redes sociales: FB, IG

Género: mixto

Certificaciones académicas: IEYC, IPC, Accredited Cambridge International School, IB World School

Inscripción: abierta todo el año

Género: mixto

Idiomas: alemán, francés e inglés

Transporte: sí, propio o proveedor externo

Nivel educativo: primaria

Turno: matutino

Horario de clases: L a V de 08:00 a 14:45 hrs. (extendido hasta las 16:00 hrs.)

Actividades culturales y deportivas: ajedrez, arte, baile irlandés, básquetbol, danza, drama, hip hop, música, robótica, soccer, taekwondo y voleibol

Nivel educativo: secundaria

Turno: matutino

Horario de clases: L a V de 08:00 a 14:45 hrs. (extendido hasta las 16:00 hrs.)

Actividades culturales y deportivas: ajedrez, arte, baile irlandés, básquetbol, danza, drama, hip hop, música, robótica, soccer, taekwondo y voleibol

METEPEC

COLEGIO ARGOS

Ubicación: Guadalupe Victoria 351, 52140

Tel: 722 212 1960, 722 212 1990

WA: 729 253 7501

Web: https://colegioargos.edu.mx

Redes sociales: FB, IG

Nivel educativo: primaria y secundaria

COLEGIO BUENA TIERRA S.C.

PLANTEL METEPEC

Ubicación: Cam. Viejo a San Mateo 273, San Salvador Tizatlalli, 52172

Tel: 722 271 2500

WA: 722 571 1256

Web: www.buenatierra.edu.mx/es/

Redes sociales: FB, IG

Nivel educativo: primaria y secundaria

LICEO DEL VALLE DE TOLUCA

Ubicación: Av. Estado de México 233-Ote., Barrio de Santiago, 52149

Tel: 722 232 0779, ext. 104

WA: 722 860 9164

Web: liceodelvalledetoluca.edu.mx

E-mail: lvt@liceodelvalledetoluca.edu.mx

Redes sociales: FB, IG

Certificaciones académicas: CNEP

Género: mixto

Idiomas: inglés

Transporte: No

Nivel educativo: primaria y secundaria

Turno: matutino

Horario de clases: L a V de 07:00 a 15:00 hrs.

Actividades culturales y deportivas: futbol, hip hop, básquetbol y robótica

Costos: $7,855 (costos aprox. depende del nivel), colegiatura $6,080 (costos aprox. depende del nivel)

NC SCHOOL METEPEC

Ubicación: Av. Adolfo López Mateos 801, Metepec, 52172

Tel: 722 134 9257, 722 180 2070, 722 180 2072, ext. 122,123, 124, WA: 729 243 6090

Web: https://nuevocontinente.edu.mx/campus/campus-metepec/

Redes sociales: FB, IG

Nivel educativo: primaria y secundaria

NAUCALPAN DE JUÁREZ

ACADEMIA MADDOX

Ubicación: Cto. Circunvalación Pte. 38, Ciudad Satélite, 53100

Tel: 55 5374 9350

WA: 55 7321 4543

Web: www.maddoxmexico.com

Redes sociales: FB, IG

Nivel educativo: primaria y secundaria

COLEGIO ALEMÁN ALEXANDER VON HUMBOLDT, A.C.

CAMPUS NORTE

Web: www.humboldt.edu.mx

Redes sociales: FB, IG

Nivel educativo: primaria

Ubicación: Av. Lomas Verdes 520, Alteña II, 53120

Tel: 55 1328 0050

Nivel educativo: secundaria

Av. Paseo Alexander Von Humboldt 2, III Sección Lomas Verdes, 53120

Tel: 55 1328 0050

COLEGIO ANGLO AMERICANO

PLANTEL LOMAS

Ubicación: Av. Jesús del Monte 271, Jesús del Monte, 52763

WA: 55 8103 0562

Web: https://angloamericanomexicano.com

E-mail: admisiones@colegioanglolomas.edu.mx

Redes sociales: FB, IG

Certificaciones académicas: Cambridge

Género: mixto

Inscripción: abierta todo el año

Idiomas: francés e inglés

Transporte: sí, proporcionado por proveedor externo

Nivel educativo: primaria

Turno: matutino

Horario de clases: L a V de 08:00 a 16:00 hrs. (extendido hasta las 16:00 hrs.)

Actividades culturales y deportivas: ajedrez, artes plásticas, ballet, básquetbol, entrenamiento de porteros, flamenco, futbol, magia, orquesta (guitarra, piano, saxofón, violín, batería), pádel, robótica, taekwondo, teatro, técnica vocal, tochito y yoga

Costos: $102, 430 inscripción, $23,260 colegiatura

Nivel educativo: secundaria

Turno: matutino

Horario de clases: L a V de 06:50 a 15:00 hrs. (extendido hasta las 16:00 hrs.)

Actividades culturales y deportivas: artes plásticas, ballet, básquetbol, flamenco, futbol, magia, orquesta (guitarra, piano, saxofón, violín y batería), robótica, taekwondo, teatro, técnica vocal, ajedrez, pádel, tochito y yoga

Costos: $104,130 inscripción, $25,480 colegiatura

COLEGIO CITLALLI

Ubicación: Colina del Manantial 3, Boulevares, 53140

Tel: 55 4388 3485

WA: 55 4388 3485

Web: www.citlalli.com

Redes sociales: FB, IG

Nivel educativo: primaria y secundaria

COLEGIO MIRAFLORES

Ubicación: Emilio G. Baz 51, Independencia, 53830

Tel: 55 5293 8830

WA: 55 4606 3792

Web: www.miraflores.edu.mx

Redes sociales: FB, IG

Nivel educativo: primaria y secundaria

COLEGIO VALLARTA

Ubicación: Cto. Circunvalación Pte. 151, Ciudad Satélite, 53100

Tel: 55 5393 0036

WA: 55 1511 9378

Web: www.colegiovallartaac.edu.mx

E-mail: contacto@colegiovallartaac.edu.mx

Redes sociales: FB, IG

Certificaciones académicas: Cambridge

Género: mixto

Inscripción: abierta todo el año

Idiomas: inglés

Nivel educativo: Primaria

Turno: matutino

Horario de clases: L a V de 07:20 a 14:30 hrs. (extendido hasta las 17:00 hrs.)

Actividades culturales y deportivas: arte, básquetbol, danza, jazz, futbol, música y voleibol

Costos: inscripción $13,400, más cuota para asociación de padres de familia ($1,850), más beca educacional ($680), colegiatura $8,200 (estos costos son del ciclo escolar 2025-2026.

Nivel educativo: secundaria

Turno: matutino

Horario de clases: L a V de 07:20 a 14:40 hrs. (extendido hasta 17:00 hrs.)

Actividades culturales y deportivas: danza, jazz, básquetbol, futbol, música, arte y voleibol

Costos: inscripción $16,600, más cuota para asociación de padres de familia ($1850), más beca educacional ($680), colegiatura $9,300 (estos costos son del ciclo escolar 2025-2026)

ESCUELA SECUNDARIA Y PREPARATORIA JUSTO SIERRA

CAMPUS NAUCALPAN

Ubicación: Av. de los Cipreses 2010, San Juan Totoltepec, 53270

WA: 55 1642 8129

Web: ww.justo-sierra.edu.mx

E-mail: secundaria.sanmateo@justo-sierra.edu.mx

Redes sociales: FB, IG

Certificaciones académicas: Cambridge, Microsoft Office y TOEFL

Género: mixto

Inscripción: abierta todo el año

Idiomas: inglés

Transporte: sí, propio

Nivel educativo: secundaria

Turno: matutino

Horario de clases: L a V de 07:00 a 14:00 hrs. (L a J extendido hasta las 17:00 hrs.)

Actividades culturales y deportivas: baile, conversación en inglés, danza aérea, equitación, futbol, natación, tenis y voleibol

Transporte: sí, propio

Costos: $9,990 inscripción, $8,615 colegiatura

INSTITUTO CIUDAD CUMBRES

Ubicación: Av. Lomas Verdes 416, Los Álamos, 53120

Tel: 55 5343 6792, 56 4421 8111

Web: https://institutociudadcumbres.com

Redes sociales: FB

Nivel educativo: primaria y secundaria

IRISH INSTITUTE MÉXICO

Ubicación: Fuente de Leones 107, Lomas Hipódromo, 53900

Tel: 55 5294 4520

WA: 55 2518 8599

Web: www.irishmexico.com

Redes sociales: FB, IG

Nivel educativo: primaria y secundaria

KIPLING

CAMPUS SATÉLITE

Ubicación: Cruz Valle Verde 25, Santa Cruz del Monte, 53110

Tel: 55 5572 6282

WA: 55 4130 5137

Web: www.kipling.mx

Redes sociales: FB, IG

Nivel educativo: primaria y secundaria

LA SALLE COLEGIO CRISTÓBAL COLÓN

Ubicación: Av. Lomas Verdes 2175, Lomas Verdes, 53120

Tel: 55 2625 0020

WA: 55 1964 1456

Web: www.ccc.edu.mx

E-mail: info@ccc.edu.mx

Redes sociales: FB, IG

Género: mixto

Certificaciones académicas: Cambridge

Idiomas: francés, inglés y japonés

Transporte: sí, proporcionado por proveedor externo

Nivel educativo: primaria

Turno: matutino

Horario de clases: L a V de 07:30 a 14:15 hrs. (extendido hasta las 17:30 hrs.)

Actividades culturales y deportivas: actuación, atletismo, ballet, baloncesto, banda de guerra, batería, béisbol, campismo, danza folklórica, danzas polinesias, dibujo digital, futbol, gimnasio, guitarra, iniciación al arte, iniciación deportiva, jazz, maquillaje y caracterización, natación, pádel, piano, pintura, porra, robótica, scout, tae kwon do, tocho bandera, ukelele y voleibol

Nivel educativo: secundaria

Turno: matutino y vespertino

Horario de clases: L a V de 07:20 a 14:15 hrs. (matutino) y de 14:20 a 20:20 hrs. (vespertino)

Actividades culturales y deportivas: actuación, ajedrez, atletismo, ballet, banda de guerra, básquetbol, batería, campismo, danza folklórica, danzas, dibujo digital, ensamble vocal, futbol, gimnasio, guitarra, iniciación de béisbol, jazz, maquillaje y caracterización, pádel, piano, pintura, polinesias, porra, robótica, scouts, Tae kwon do, tocho bandera, ukelele y voleibol

MODERNO TEPEYAC