Como complemento de la versión impresa de Inscríbete 2026, en esta versión digital de encontrarás el directorio de primarias y secundarias privadas del Estado de México.
Aquí te ofrecemos información clave, como ubicación, teléfonos de contacto, costos, idiomas, certificaciones y actividades formativas, para que elijas la mejor opción para tus hijos.
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA
COLEGIO BADEN POWELL
- Web: www.badenpowell.edu.mx
- Redes sociales: FB, IG
- Género: mixto
- Inscripción: abierta todo el año
- Idiomas: francés e inglés
- Transporte: sí, propio
CAMPUS MAYORAZGOS
Nivel educativo: primaria
- Ubicación: Av. de la Iglesia 105, Mayorazgos del Bosque, 52957
- Tel: 55 3004 7574
- WA: 55 3036 6179
- E-mail: informes@badenpowell.edu.mx
- Turno: matutino
- Horario de clases: L a V de 07:30 a 14:30 hrs. (extendido hasta las 19:00 hrs.)
- Actividades culturales y deportivas: ajedrez, artes plásticas, bajo, banda de jazz, banda sinfónica, básquetbol, batería, crossfit, danza, futbol, guitarra, natación, rock band, taekwondo, teatro, teclado, ukelele, violín, voleibol, voleibol playero y yoga
- Certificaciones académicas: Cambridge
- Costos: $23,785.00 inscripción, $10,709 colegiatura por 10 meses
CAMPUS SAN MATEO
- Nivel educativo: secundaria
- Ubicación: Av. Juárez 162, San Mateo Tecoloapan, 52920
- Tel: 55 5370 9000
- WA: 55 3036 6179
- E-mail: lfrodriguez@badenpowell.edu.mx
- Turno: matutino
- Horario de clases: L a V de 07:00 a 15:00 hrs. (extendido hasta las 19:00 hrs.)
- Actividades culturales y deportivas: ajedrez, artes plásticas, bajo, banda de jazz, banda sinfónica, básquetbol, batería, box training, crossfit, danza, futbol, guitarra, natación, rock band, taekwondo, teatro, teclado, ukelele, violín y yoga
- Certificaciones académicas: Cambridge y DELF
- Costos: $24,725 inscripción, $12,240 colegiatura por 10 meses
COLEGIO PASEO
- Ubicación: Av. Valle Escondido s/n, Calacoaya, 52990
- Tel: 55 2208 1324
- WA: 55 3197 3684
- Web: https://paseo.colegios-cedros-paseo.mx
- Redes sociales: FB, IG
- Nivel educativo: primaria y secundaria
COLEGIO WEIKART
- Ubicación: Sendero Cerrito del Fraile 37, Mz. 34, Lt. 18, Rancho Blanco, 52934
- Tel: 55 1740 0033
- WA: 55 3446 6437
- Web: https://colegioweikart.com.mx
- E-mail: informes@colegioweikart.com.mx
- Redes sociales: FB, IG
- Género: mixto
- Inscripción: abierta todo el año
- Idiomas: alemán e inglés
- Transporte: sí, proporcionado por proveedor externo
- Nivel educativo: primaria
- Turno: matutino
- Horario de clases: L a V de 07:30 a 14:30 hrs. (extendido hasta las 16:00 hrs.)
- Actividades culturales y deportivas: arte, canto, computación, feria de ciencias, futbol, guitarra, informática, música, porras, robótica y teclado
- Certificaciones académicas: Cambridge B1, Fit Deutsch A1 y Goethe Institut
- Costos: $16,100 inscripción, $10,700 colegiatura
Nivel educativo: secundaria
- Turno: matutino
- Horario de clases: L a V de 07:10 a 14:40 hrs. (extendido hasta 16:00 hrs.)
- Actividades culturales y deportivas: arte, computación, feria de ciencias, futbol, guitarra, informática, música, porras, robótica y teclado
- Certificaciones académicas: Cambridge FCE, Fit Deutsch A2 y Goethe Institut
- Costos: $17,200 inscripción, $11,600 colegiatura
COLEGIOS CEDROS NORTE
- Ubicación: Av. Valle Escondido s/n, Calacoaya, 52990
- Tel: 55 5361 6181
- WA: 55 4533 2752
- Web: https://cedros.colegios-cedros-paseo.mx
- Redes sociales: FB, IG
- Nivel educativo: primaria y secundaria
Green Hills School
RANCHO SAN JUAN
- Ubicación: Vía Pública 72, Lt. 6, Conjunto Urbano Rancho San Juan, 52938
- Tel: 55 5308 3658, ext. 1304
- Web: www.colegiogreenhills.com
- Redes sociales: FB, IG
- Nivel educativo: primaria y secundaria
INSTITUTO ORIENTE ARBOLEDAS
- Ubicación: Av. Río Sur 13, Las Arboledas, 52950
- Tel: 56 2680 9768, 55 6394 8060
- WA: 56 2680 9768
- Web: www.oriente.edu.mx
- E-mail: contacto@oriente.edu.mx
- Redes sociales: FB, IG
- Certificaciones académicas: Cambridge y Alianza Francesa
- Género: mixto
- Inscripciones: abiertas todo el año
- Idiomas: francés e inglés
- Transporte: sí, proveedor externo
- Nivel educativo: primaria
- Turno: matutino
- Horario de clases: L a V de 07:00 a 14:30 hrs.
- Actividades culturales y deportivas: ajedrez, artes, cálculo mental, futbol, oratoria, speech contest, spelling bee, taekwondo y team building
Nivel educativo: secundaria
- Turno: matutino
- Horario de clases: L a V de 07:00 a 14:30 hrs.
- Actividades culturales y deportivas: básquetbol, círculo de lectura, concurso de escolta y de himnos, francés, futbol, inglés, Modelo de Naciones Unidas, salidas recreativas, sociales y deportivas, taekwondo, taller de habilidades digitales, taller de matemáticas y voleibol
KIPLING
CAMPUS ESMERALDA
- Ubicación: Av. Parque de los Ciervos 1, Hacienda de Valle Escondido, 52937
- Tel: 55 5308 7200
- WA: 55 3414 8227
- Web: www.kipling.mx
- Redes sociales: FB, IG
- Nivel educativo: primaria y secundaria
SISTEMA EDUCATIVO COPÁN
CAMPUS BELLAVISTA
- Ubicación: Blvd. Bellavista 54, Lomas de Bellavista, 52994
- Tel: 55 8000 4030
- WA: 55 3039 6519
- Web: https://copan.education
- Redes sociales: FB, IG
- Nivel educativo: primaria y secundaria
INSTITUTO THOMAS JEFFERSON
ZONA ESMERALDA
- Ubicación: Av. Jorge Jiménez Cantú 1, Hacienda de Valle Escondido Ciudad López Mateos
- Tel: 55 4162 2100
- WA: 55 7868 2655
- Web: https://www.itj.edu.mx/zona-esmeralda
- Redes sociales: FB, IG
- E-mail: admissions@itj-ze.edu.mx
- Certificaciones académicas: Cambridge International School, IB Bachillerato Internacional,
New England Association of Schools and Colleges
- Nivel educativo: prenursery, nursery, kinder, primaria, secundaria y preparatoria
- Turno: matutino y After School
- Horario de clases: L a V de 7:00 a 16:00 hrs.
- Idiomas: inglés y francés
- Actividades culturales y deportivas: fútbol, voleibol, baloncesto, tenis, tocho bandera, taekwando, equipo de baile avanzado, baby balley, crearte, taller creativo, club de teatro, STEAM, Minecraft, dance, artes plásticas y visuales, ajedrez, business kids, Roblox, Lego, english booster, club de debate, sustentabilidad.
- Transporte: Sí
COACALCO DE BERRIOZABAL
CENTRO EDUCACIONAL LAURA VICUÑA
- Ubicación: Av. Aztlán 6, Conjunto Urbano Calpulli del Valle, 55707
- Tel: 55 2159 2266
- Web: https://centroeducacionallauravicuna.edu.mx
- Redes sociales: FB, IG
- Nivel educativo: secundaria
COLEGIO ALFRED NOBEL
- Ubicación: Niños Héroes 5, Hidalgo, 55705
- Tel: 55 6822 5350
- WA: 55 3397 2912
- Web: www.colegionobel.com/portal2/
- Redes sociales: FB, IG
- Nivel educativo: primaria y secundaria
COLEGIO DON BOSCO COACALCO
- Ubicación: Bosque de Laura 32, Bosques del Valle, 55717
- Tel: 55 2159 2702
- WA: 56 2712 7696
- Web: https://colegiodonboscocoacalco.com.mx
- E-mail: colegiodonbosco_coac@yahoo.com.mx
- Redes sociales: FB
- Género: mixto
- Nivel educativo: primaria
- Turno: matutino
- Horario de clases: L a V de 07:30 a 15:30 hrs.
- Inscripción: enero a agosto
- Idiomas: inglés
- Actividades culturales y deportivas: artes marciales, artes plásticas, básquetbol, cómics, declamación de poesía, dibujo, festivales culturales, futbol, guitarra, juegos tradicionales mexicanos, literaturas malabares, manualidades, música, oratoria, teatro y voleibol
- Transporte: sí, proporcionado por proveedor externo
- Costos: $1,000 inscripción, $2,950 colegiatura
CORPORATIVO UNIVERSITARIO MÉXICO, S.C.
- Ubicación: Ixtlememelixtle 40, San Francisco Coacalco, 55700
- Tel: 55 1542 0470
- WA: 55 7376 3740
- Web: www.cum-coacalco.edu.mx
- E-mail: mercadotecnia@cumcoacalco.com
- Redes sociales: FB, IG
- Género: mixto
- Inscripción: febrero
- Idiomas: inglés
- Nivel educativo: primaria
- Turno: matutino
- Horario de clases: L a V de 07:45 a 15:10 hrs.
- Actividades culturales y deportivas: banda de guerra, campamentos, danza, defensa personal, escolta, grupo especial brigada (primeros auxilios), grupo especial dragones, grupo especial saltos acrobáticos, instrucción militar, música, prácticas en escalodromo y taekwondo
- Costos: $3,540 inscripción,
- $3,708 colegiatura
Nivel educativo: secundaria
- Turno: matutino
- Horario de clases: L a V de 06:45 a 15:20 hrs.
- Actividades culturales y deportivas: banda de guerra, box, campamentos, danza, danza, defensa personal, escolta, futbol, grupo especial brigada (primeros auxilios), grupo especial dragones (actividades de supervivencia), grupo especial saltos acrobáticos, instrucción militar, música, prácticas en campo de gotcha, prácticas en escalodromo y taekwondo
- Costos: $4,260 inscripción,
- $4,151 colegiatura
INNOVA SCHOOLS MÉXICO
CAMPUS COACALCO
- Ubicación: Av. José López Bonaga 80, San Lorenzo Tetlixtac, 55714
- Tel: 55 7929 2699
- WA: 55 4766 7291
- Web: www.innovaschools.edu.mx
- Redes sociales: FB, IG
- Nivel educativo: primaria y secundaria
INSTITUTO TEPEYAC
CAMPUS COACALCO
- Ubicación: San Pedro 12, San Francisco Coacalco, 55711
- Tel: 55 5898 7670
- WA: 56 1469 8882
- Web: www.tepeyac.mx
- Redes sociales: FB
- Nivel educativo: primaria y secundaria
CUAUTITLAN IZCALLI
INNOVA SCHOOLS MÉXICO
CAMPUS IZCALLI
- Ubicación: Av. Teotihuacán s/n, Atlanta, 54740
- Tel: 55 8058 5910
- WA: 55 4347 1479
- Web: https://innovaschools.edu.mx
- Redes sociales: FB, IG
- Nivel educativo: primaria y secundaria
INSTITUTO EDUCATIVO INTERNATIONAL
- Ubicación: Av. Miguel Hidalgo 127 Santiago Tepalcapa, 54743
- Tel: 55 5893 1947
- WA: 55 6022 1510
- Web: http://inter.edu.mx/cuautitlan-izcalli/
- Redes sociales: FB, IG
- Nivel educativo: primaria y secundaria
INSTITUTO TEPEYAC
CAMPUS CUAUTITLÁN
- Ubicación: Manuel Ávila Camacho 21, Santiago Tepalcapa, 54743
- Tel: 55 5898 7670
- WA: 56 1475 2881
- Web: www.tepeyac.mx
- Redes sociales: FB, IG
- Nivel educativo: primaria y secundaria
ECATEPEC DE MORELOS
COLEGIO SAN CARLOS
- Web: www.colegiosancarlos.edu.mx
- Redes sociales: FB, IG
- Nivel educativo: primaria
- Ubicación: Libertad Mz. 4, Lt. 23, C4, Héroes Ecatepec V Secc., 55080
- Tel: 55 5770 0824
- WA: 55 4415 9021
Nivel educativo: secundaria
- Vía Morelos 182, Nuevo Laredo, 55080
- Tel: 55 5770 0824
- WA: 55 4415 9021
INNOVA SCHOOLS MÉXICO
CAMPUS ECATEPEC
- Ubicación: Av. Insurgentes Mz. 34 s/n, Las Américas, 55070
- Tel: 55 5998 7777
- WA: 55 4347 1479
- Web: https://innovaschools.edu.mx/campus/ecatepec/
- Redes sociales: FB, IG
- Nivel educativo: primaria y secundaria
INSTITUTO BILINGÜE IBIME
- Tel: 55 4440 1009
- WA: 237 119 0583
- Web: www.ibime.edu.mx
- Redes sociales: FB, IG
CAMPUS COACALCO
- Ubicación: Obraje 30, Guadalupe Victoria, 55010
- Nivel educativo: primaria y secundaria (solo 1° y 2° grado)
CAMPUS LAGOS
- Ubicación: Lago Erie 26, Jardines de Morelos, 55070
- Nivel educativo: primaria
CAMPUS MONTES
- Ubicación: Av. Comuneros s/n, San Isidro Atlautenco, 55064
- Nivel educativo: primaria y secundaria (solo 1° y 2° grado)
CAMPUS SAN CRISTÓBAL
- Ubicación: Av. Insurgentes 5, Lomas de Atzolco, 55080
- Nivel educativo: primaria y secundaria (solo 1° y 2° grado)
HUIXQUILUCAN
COLEGIO ALEMÁN ALEXANDER VON HUMBOLDT, A.C.
CAMPUS PONIENTE
- Ubicación: Bosques de Moctezuma 124, La Herradura, 52784
- Tel: 55 1328 0050
- Web: https://humboldt.edu.mx
- Redes sociales: FB, IG
- Nivel educativo: primaria y secundaria
COLEGIO BOSQUE REAL
- Ubicación: Av. Privada del Romance Lt. 23 Mz. 5, Bosque Real, 52760
- Tel: 55 4624 7043
- Web: www.colegiobosquereal.edu.mx
- E-mail: admision@colegiobosquereal.edu.mx
- IG: @colegiobquereal
- Certificaciones académicas: Cambridge, HSK y YCT
- Género: mixto
- Inscripción: abierta todo el año
- Idiomas: inglés y mandarín (chino)
- Transporte: sí, proporcionado por proveedor externo
- Nivel educativo: primaria
- Turno: matutino
- Horario de clases: L a V de 07:50 a 14:00 hrs. (extendido hasta las 17:30 hrs.)
- Actividades culturales y deportivas: ajedrez, artes visuales, básquetbol, futbol, guardianes del planeta, música, show dance, taekwondo, teatro y voleibol
Nivel educativo: secundaria
- Turno: matutino
- Horario de clases: L a V de 07:20 a 14:50 hrs. (extendido hasta las 17:30 hrs.)
- Actividades culturales y deportivas: ajedrez, básquetbol, futbol, música, taekwondo y voleibol
THE WINGATE SCHOOL
- Ubicación: Río Hondo Huixquilucan, Km. 14, San Bartolomé Coatepec, 52720
- Tel: 55 8288 0982
- WA: 55 78885177
- Web: https://www.wingate.edu.mx
- Mail: office@wingate.edu.mx
- Redes sociales: FB, IG
- Género: mixto
- Certificaciones académicas: IEYC, IPC, Accredited Cambridge International School, IB World School
- Inscripción: abierta todo el año
- Género: mixto
- Idiomas: alemán, francés e inglés
- Transporte: sí, propio o proveedor externo
- Nivel educativo: primaria
- Turno: matutino
- Horario de clases: L a V de 08:00 a 14:45 hrs. (extendido hasta las 16:00 hrs.)
- Actividades culturales y deportivas: ajedrez, arte, baile irlandés, básquetbol, danza, drama, hip hop, música, robótica, soccer, taekwondo y voleibol
Nivel educativo: secundaria
- Turno: matutino
- Horario de clases: L a V de 08:00 a 14:45 hrs. (extendido hasta las 16:00 hrs.)
- Actividades culturales y deportivas: ajedrez, arte, baile irlandés, básquetbol, danza, drama, hip hop, música, robótica, soccer, taekwondo y voleibol
METEPEC
COLEGIO ARGOS
- Ubicación: Guadalupe Victoria 351, 52140
- Tel: 722 212 1960, 722 212 1990
- WA: 729 253 7501
- Web: https://colegioargos.edu.mx
- Redes sociales: FB, IG
- Nivel educativo: primaria y secundaria
COLEGIO BUENA TIERRA S.C.
PLANTEL METEPEC
- Ubicación: Cam. Viejo a San Mateo 273, San Salvador Tizatlalli, 52172
- Tel: 722 271 2500
- WA: 722 571 1256
- Web: www.buenatierra.edu.mx/es/
- Redes sociales: FB, IG
- Nivel educativo: primaria y secundaria
LICEO DEL VALLE DE TOLUCA
- Ubicación: Av. Estado de México 233-Ote., Barrio de Santiago, 52149
- Tel: 722 232 0779, ext. 104
- WA: 722 860 9164
- Web: liceodelvalledetoluca.edu.mx
- E-mail: lvt@liceodelvalledetoluca.edu.mx
- Redes sociales: FB, IG
- Certificaciones académicas: CNEP
- Género: mixto
- Idiomas: inglés
- Transporte: No
- Nivel educativo: primaria y secundaria
- Turno: matutino
- Horario de clases: L a V de 07:00 a 15:00 hrs.
- Actividades culturales y deportivas: futbol, hip hop, básquetbol y robótica
- Costos: $7,855 (costos aprox. depende del nivel), colegiatura $6,080 (costos aprox. depende del nivel)
NC SCHOOL METEPEC
- Ubicación: Av. Adolfo López Mateos 801, Metepec, 52172
- Tel: 722 134 9257, 722 180 2070, 722 180 2072, ext. 122,123, 124, WA: 729 243 6090
- Web: https://nuevocontinente.edu.mx/campus/campus-metepec/
- Redes sociales: FB, IG
- Nivel educativo: primaria y secundaria
NAUCALPAN DE JUÁREZ
ACADEMIA MADDOX
- Ubicación: Cto. Circunvalación Pte. 38, Ciudad Satélite, 53100
- Tel: 55 5374 9350
- WA: 55 7321 4543
- Web: www.maddoxmexico.com
- Redes sociales: FB, IG
- Nivel educativo: primaria y secundaria
COLEGIO ALEMÁN ALEXANDER VON HUMBOLDT, A.C.
CAMPUS NORTE
- Web: www.humboldt.edu.mx
- Redes sociales: FB, IG
- Nivel educativo: primaria
- Ubicación: Av. Lomas Verdes 520, Alteña II, 53120
- Tel: 55 1328 0050
- Nivel educativo: secundaria
- Av. Paseo Alexander Von Humboldt 2, III Sección Lomas Verdes, 53120
- Tel: 55 1328 0050
COLEGIO ANGLO AMERICANO
PLANTEL LOMAS
- Ubicación: Av. Jesús del Monte 271, Jesús del Monte, 52763
- WA: 55 8103 0562
- Web: https://angloamericanomexicano.com
- E-mail: admisiones@colegioanglolomas.edu.mx
- Redes sociales: FB, IG
- Certificaciones académicas: Cambridge
- Género: mixto
- Inscripción: abierta todo el año
- Idiomas: francés e inglés
- Transporte: sí, proporcionado por proveedor externo
- Nivel educativo: primaria
- Turno: matutino
- Horario de clases: L a V de 08:00 a 16:00 hrs. (extendido hasta las 16:00 hrs.)
- Actividades culturales y deportivas: ajedrez, artes plásticas, ballet, básquetbol, entrenamiento de porteros, flamenco, futbol, magia, orquesta (guitarra, piano, saxofón, violín, batería), pádel, robótica, taekwondo, teatro, técnica vocal, tochito y yoga
- Costos: $102, 430 inscripción, $23,260 colegiatura
Nivel educativo: secundaria
- Turno: matutino
- Horario de clases: L a V de 06:50 a 15:00 hrs. (extendido hasta las 16:00 hrs.)
- Actividades culturales y deportivas: artes plásticas, ballet, básquetbol, flamenco, futbol, magia, orquesta (guitarra, piano, saxofón, violín y batería), robótica, taekwondo, teatro, técnica vocal, ajedrez, pádel, tochito y yoga
- Costos: $104,130 inscripción, $25,480 colegiatura
COLEGIO CITLALLI
- Ubicación: Colina del Manantial 3, Boulevares, 53140
- Tel: 55 4388 3485
- WA: 55 4388 3485
- Web: www.citlalli.com
- Redes sociales: FB, IG
- Nivel educativo: primaria y secundaria
COLEGIO MIRAFLORES
- Ubicación: Emilio G. Baz 51, Independencia, 53830
- Tel: 55 5293 8830
- WA: 55 4606 3792
- Web: www.miraflores.edu.mx
- Redes sociales: FB, IG
- Nivel educativo: primaria y secundaria
COLEGIO VALLARTA
- Ubicación: Cto. Circunvalación Pte. 151, Ciudad Satélite, 53100
- Tel: 55 5393 0036
- WA: 55 1511 9378
- Web: www.colegiovallartaac.edu.mx
- E-mail: contacto@colegiovallartaac.edu.mx
- Redes sociales: FB, IG
- Certificaciones académicas: Cambridge
- Género: mixto
- Inscripción: abierta todo el año
- Idiomas: inglés
- Nivel educativo: Primaria
- Turno: matutino
- Horario de clases: L a V de 07:20 a 14:30 hrs. (extendido hasta las 17:00 hrs.)
- Actividades culturales y deportivas: arte, básquetbol, danza, jazz, futbol, música y voleibol
- Costos: inscripción $13,400, más cuota para asociación de padres de familia ($1,850), más beca educacional ($680), colegiatura $8,200 (estos costos son del ciclo escolar 2025-2026.
Nivel educativo: secundaria
- Turno: matutino
- Horario de clases: L a V de 07:20 a 14:40 hrs. (extendido hasta 17:00 hrs.)
- Actividades culturales y deportivas: danza, jazz, básquetbol, futbol, música, arte y voleibol
- Costos: inscripción $16,600, más cuota para asociación de padres de familia ($1850), más beca educacional ($680), colegiatura $9,300 (estos costos son del ciclo escolar 2025-2026)
ESCUELA SECUNDARIA Y PREPARATORIA JUSTO SIERRA
CAMPUS NAUCALPAN
- Ubicación: Av. de los Cipreses 2010, San Juan Totoltepec, 53270
- WA: 55 1642 8129
- Web: ww.justo-sierra.edu.mx
- E-mail: secundaria.sanmateo@justo-sierra.edu.mx
- Redes sociales: FB, IG
- Certificaciones académicas: Cambridge, Microsoft Office y TOEFL
- Género: mixto
- Inscripción: abierta todo el año
- Idiomas: inglés
- Transporte: sí, propio
Nivel educativo: secundaria
- Turno: matutino
- Horario de clases: L a V de 07:00 a 14:00 hrs. (L a J extendido hasta las 17:00 hrs.)
- Actividades culturales y deportivas: baile, conversación en inglés, danza aérea, equitación, futbol, natación, tenis y voleibol
- Transporte: sí, propio
- Costos: $9,990 inscripción, $8,615 colegiatura
INSTITUTO CIUDAD CUMBRES
- Ubicación: Av. Lomas Verdes 416, Los Álamos, 53120
- Tel: 55 5343 6792, 56 4421 8111
- Web: https://institutociudadcumbres.com
- Redes sociales: FB
- Nivel educativo: primaria y secundaria
IRISH INSTITUTE MÉXICO
- Ubicación: Fuente de Leones 107, Lomas Hipódromo, 53900
- Tel: 55 5294 4520
- WA: 55 2518 8599
- Web: www.irishmexico.com
- Redes sociales: FB, IG
- Nivel educativo: primaria y secundaria
KIPLING
CAMPUS SATÉLITE
- Ubicación: Cruz Valle Verde 25, Santa Cruz del Monte, 53110
- Tel: 55 5572 6282
- WA: 55 4130 5137
- Web: www.kipling.mx
- Redes sociales: FB, IG
- Nivel educativo: primaria y secundaria
LA SALLE COLEGIO CRISTÓBAL COLÓN
- Ubicación: Av. Lomas Verdes 2175, Lomas Verdes, 53120
- Tel: 55 2625 0020
- WA: 55 1964 1456
- Web: www.ccc.edu.mx
- E-mail: info@ccc.edu.mx
- Redes sociales: FB, IG
- Género: mixto
- Certificaciones académicas: Cambridge
- Idiomas: francés, inglés y japonés
- Transporte: sí, proporcionado por proveedor externo
- Nivel educativo: primaria
- Turno: matutino
- Horario de clases: L a V de 07:30 a 14:15 hrs. (extendido hasta las 17:30 hrs.)
- Actividades culturales y deportivas: actuación, atletismo, ballet, baloncesto, banda de guerra, batería, béisbol, campismo, danza folklórica, danzas polinesias, dibujo digital, futbol, gimnasio, guitarra, iniciación al arte, iniciación deportiva, jazz, maquillaje y caracterización, natación, pádel, piano, pintura, porra, robótica, scout, tae kwon do, tocho bandera, ukelele y voleibol
Nivel educativo: secundaria
- Turno: matutino y vespertino
- Horario de clases: L a V de 07:20 a 14:15 hrs. (matutino) y de 14:20 a 20:20 hrs. (vespertino)
- Actividades culturales y deportivas: actuación, ajedrez, atletismo, ballet, banda de guerra, básquetbol, batería, campismo, danza folklórica, danzas, dibujo digital, ensamble vocal, futbol, gimnasio, guitarra, iniciación de béisbol, jazz, maquillaje y caracterización, pádel, piano, pintura, polinesias, porra, robótica, scouts, Tae kwon do, tocho bandera, ukelele y voleibol
MODERNO TEPEYAC
- Ubicación: Camino Real a San Mateo 134, San Mateo Nopala, 53220
- Tel: 55 1669 7000
- WA: 55 7107 2919
- Web: https://modernotepeyac.edu.mx
- Redes sociales: FB
