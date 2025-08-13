Más Información

No fue extradición, fue decisión soberana: FGR sobre envío de 26 narcos a EU; todos participaron en delitos de alto impacto

No fue extradición, fue decisión soberana: FGR sobre envío de 26 narcos a EU; todos participaron en delitos de alto impacto

Dron que vuela sobre Valle de Bravo no es aeronave militar de EU; fue una petición de México para investigación: García Harfuch

Dron que vuela sobre Valle de Bravo no es aeronave militar de EU; fue una petición de México para investigación: García Harfuch

DEA califica de “paso significativo para desmantelar cárteles” la entrega de 26 criminales por parte de México; fue decisión “soberana”

DEA califica de “paso significativo para desmantelar cárteles” la entrega de 26 criminales por parte de México; fue decisión “soberana”

EU sanciona a mexicanos y empresas por fraude en tiempos compartidos; los asocia con el CJNG

EU sanciona a mexicanos y empresas por fraude en tiempos compartidos; los asocia con el CJNG

Avanzan nombramientos de Omar Reyes y María del Carmen Bonilla; encabezarán la UIF y la subsecretaria de Hacienda

Avanzan nombramientos de Omar Reyes y María del Carmen Bonilla; encabezarán la UIF y la subsecretaria de Hacienda

Andy creó nueva empresa como número 2 de Morena

Andy creó nueva empresa como número 2 de Morena

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió el oficio de la presidenta donde informó que se ausentará del territorio nacional este viernes 15 de agosto, y regresará el mismo día, para realizar una visita oficial a y sostener encuentros bilaterales con los mandatarios de ese país y de Belice.

En la Gaceta Parlamentaria se publicó el documento donde se señala que por instrucciones del secretario de Relaciones Exteriores, , y con fundamento en el artículo 19, fracción I, inciso d, del Reglamento Interior de esa dependencia, se notificó que la mandataria mexicana atenderá una invitación del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, para reunirse en el municipio de Flores, Guatemala.

Durante esta visita, la presidenta Sheinbaum tendrá un encuentro bilateral con el mandatario guatemalteco para dialogar sobre temas de interés común.

Lee también

Posteriormente, ambos líderes se trasladarán a Calakmul, Campeche, donde se sumará el Primer Ministro de Belice, John Briceño, para sostener un almuerzo de trabajo conjunto.

En este marco, se prevé la firma de una Declaración Conjunta que fortalecerá la cooperación entre México, Guatemala y Belice.

Además, la presidenta Sheinbaum y el Primer Ministro Briceño sostendrán un encuentro bilateral para avanzar en la agenda común.

Lee también

Los temas centrales de las reuniones incluirán seguridad regional, desarrollo de infraestructura fronteriza, interconexión ferroviaria, impulso al desarrollo económico y cooperación para el desarrollo social y ambiental en la región.

Al concluir este viaje, la Presidencia de la República se comprometió a entregar un informe detallado a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso, con los resultados y acuerdos alcanzados, en cumplimiento del artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses