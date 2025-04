La Comisión de Fiscalización del INE trabaja en un modelo de riesgos a fin de detectar a las candidaturas del Poder Judicial que sean susceptibles de tener mayores gastos e ingresos no permitidos, señaló la presidenta de la comisión, la consejera Carla Humphrey.

"Por ejemplo, desde fiscalización estamos haciendo un modelo de riesgos para revisar cuáles candidaturas pueden generar mayores riesgos en términos de ingresos, egresos o la aplicación de los recursos que tienen", dijo.

Recordó que el INE tiene que vigilar que no haya recursos públicos ni recursos privados y que todos los gastos sean del patrimonio de cada una de las y los candidatos.

"Por lo tanto, aquí claramente este modelo de riesgos que tenemos se va alimentando de distinta información para poder ir generando cuáles perfiles o cuáles candidaturas pudieran generar mayores riesgos y tendríamos que vigilar con más cuidado a esas candidaturas", apuntó.

La consejera señaló que el INE actúa por distintas vías. Una es la de fiscalización, y la otra, la revisión que harán de la 8 de 8 contra la violencia y también otros dos supuestos que les impedirían asumir un cargo de elección.

"Si alguien no cumple con los requisitos de elegibilidad no puede ser candidato y por tanto no puede ocupar un cargo de elección popular como es ahora los cargos para el Poder Judicial", dijo.

Explicó que si bien los resultados de la revisión de candidatos serán presentados después de la elección, aún falta la declaración de la validez y las constancias.

"Justamente lo que hicimos es poner esa fecha a límite 15 de junio que es cuando vendremos al Consejo General para declarar la validez del proceso electoral la entrega de las constancias y si alguno de los candidatos no cumple con los requisitos de elegibilidad no se le entregará la constancia porque no puede ocupar un cargo político", subrayó.

