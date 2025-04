La jefa de Gobierno, Clara Brugada, invitó a las y los capitalinos a participar en la elección de jueces y magistrados del próximo 1 de junio para fortalecer la legitimidad del Poder Judicial.

“Como Jefa de Gobierno quiero invitar a los capitalinos y a las capitalinas a que salgan a votar este 1 de junio, que lo hagan con convicción, que conozcan a quiénes y por quiénes quieren votar y que se den un tiempo para iniciar un proceso en esta Ciudad y en el país de elegir al Poder Judicial”, dijo.

En conferencia de prensa, en la que estuvo presente el secretario de Gobierno, César Cravioto, ambos funcionarios explicaron cómo votar y los cargos que se elegirán a nivel local y federal.

Brugada Molina destacó que con esta elección del 1 de junio se amplían los derechos políticos de la ciudadanía y se fortalece también la legitimidad del sistema de justicia en este país.

Recordó que hay una deuda histórica en este tema del Poder Judicial, en el tema de cómo se aplica la justicia en este país, “así que considero que es momento de construir un Poder Judicial accesible, efectivo, imparcial, democrático y libre, que para la aplicación de la justicia no tenga que haber de por medio dinero, corrupción, sino que se ejerza la aplicación de la justicia de manera libre y democrática es el gran objetivo”.

Comentó en que total se elegirán en la Ciudad 324 cargos: 137 que le corresponden al Poder Judicial de la Ciudad de México y 187 del Poder Judicial Federal, y que la Ciudad se dividirá en 11 Distritos Judiciales Electorales.

Expuso que los organismos electorales van a poner a sus mejores especialistas que tienen para el conteo de votos, que será muy riguroso y transparente.

“Así que esta elección marca un antes y un después en la relación entre el Poder Judicial y la ciudadanía. Por primera vez se va a decidir quién imparte justicia y con ello estaremos dando paso a la consolidación de la democracia. Es muy importante señalar que el 1 de junio no sólo se van a elegir jueces, juezas o magistrados, sino que se elige también el tipo de justicia que queremos, una justicia cercana, legítima, que sirva al pueblo, una justicia que escuche, que repare y que, sobre todo, no le dé vuelta a la desigualdad, que no haya justicia solo para algunos y no haya justicia para la gran mayoría”, mencionó.

Al respecto, el Secretario de Gobierno explicó que la ciudadanía recibirá nueve boletas electorales: seis para cargos federales y tres para cargos locales.

Dijo que de las seis boletas federales que se entregarán en los 11 Distritos Judiciales Electorales, en cuatro aparecerán los mismos nombres ya que se votará por ministros de la corte, magistraturas de las salas superiores del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial y magistraturas de las salas regionales del Tribunal Electoral.

En las otras dos boletas federales, los nombres variarán dependiendo del Distrito Judicial Electoral.

En tanto, para la elección local sólo habrá una boleta con los mismos nombres para toda la Ciudad, y en las otras dos los nombres serán distintos dependiendo de la zona de la Ciudad en donde se vote.

César Cravioto subrayó que las boletas serán de colores distintos y que todas se dividirán en dos columnas: del lado izquierdo estarán los nombres de las candidatas y del lado derecho el de los. En la parte superior habrá un recuadro para poner el número de la persona de su elección.

“A diferencia de las elecciones políticas, que es a las que estamos acostumbrados, aquí no van a tachar por el candidato de su elección, sino que cada candidato tiene un número. Y entonces lo que tiene que elegir el ciudadano es el número del candidato de su preferencia, que lo tienen que poner en los recuadros que están arriba, en cada una de las boletas. O sea, no vamos a tachar a los candidatos de nuestra preferencia, sino que vamos a poner el número que le corresponde al candidato de nuestra preferencia”, recordó.

