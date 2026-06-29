La Comisión de Organización Electoral someterá al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) el acuerdo para asignar mil boletas por cada cargo a elegir en las Casillas Especiales que se instalarán el 6 de junio del próximo año en el marco del Proceso Electoral Concurrente 2026-2027.

Dicha comisión, que integran la consejera Blanca Cruz y los consejeros Martín Faz y Arturo Chávez, enmarcó su decisión en la continuidad de criterios aplicados en procesos anteriores, donde se concluyó que la dotación de mil boletas resultó suficiente para atender a la ciudadanía en tránsito.

En dichos antecedentes se recuerda que desde 2020 se realizaron estudios técnicos sobre la viabilidad de aumentar la cantidad de boletas, y que en los procesos 2020-2021, 2023-2024 y en elecciones locales posteriores se mantuvo esa cifra como estándar operativo.

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Se incluye el análisis institucional sobre la evolución de la votación en Casillas Especiales y la evidencia que sustenta la suficiencia de la dotación de las mil papeletas. Además, considera los aspectos operativos y logísticos para que las cargas de trabajo del funcionariado sean realizables durante la Jornada Electoral y en el escrutinio y cómputo.

El acuerdo aprobado por la Comisión establece de igual modo que las Casillas Especiales recibirán la documentación y materiales necesarios para garantizar el derecho al sufragio de las personas ciudadanas que estén fuera de su sección electoral.

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“Con esta determinación, la Comisión de Organización Electoral refuerza la certeza y legalidad en la operación de las Casillas Especiales, asegurando que la ciudadanía en tránsito pueda ejercer su voto en condiciones de igualdad y transparencia, y somete al Consejo General la aprobación definitiva de este acuerdo para su aplicación en la Jornada Electoral de 2027”, explicó.

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También en el marco del Proceso Electoral Concurrente 2026-2027, la Comisión acordó el Modelo de Casilla Única, cuyo objetivo es garantizar la instalación de Mesas Directivas de Casilla que permitan la recepción del voto federal y local en un mismo espacio, bajo criterios de certeza, legalidad y máxima publicidad. El acuerdo incorpora como anexo un documento técnico en el que se detallan los aspectos técnicos y operativos, como integración, tipología y ubicación de casillas, materiales, distribución física, procedimientos de escrutinio y cómputo, traslado de documentación y mecanismos de coordinación y capacitación.

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La medida asegura aparte la coordinación con los Organismos Públicos Locales, la accesibilidad en los domicilios donde se ubiquen las casillas y la inclusión de grupos históricamente discriminados, conforme a los protocolos previamente aprobados.

Con esta decisión, se refuerza la autenticidad y efectividad del sufragio, se optimizan los recursos institucionales y se consolida la operación conjunta de los procesos electorales federales y locales en todo el territorio nacional. Este acuerdo se someterá al Consejo General para su aprobación definitiva.

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