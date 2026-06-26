Pachuca. - Con la incorporación de dos nuevos partidos políticos al escenario nacional, Hidalgo contará con 12 partidos con posibilidad de participar en el proceso electoral de 2027, informó el consejero del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), Alfredo Alcalá Montaño.

Indicó que, tras la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre las solicitudes de registro de nuevas fuerzas políticas nacionales, se aprobó el registro de Construyendo Sociedades de Paz, A.C. y Somos México, organizaciones que iniciarán actividades como partidos políticos nacionales a partir del 1 de julio de 2026.

Explicó que otras organizaciones también solicitaron su registro; sin embargo, no cumplieron con los requisitos establecidos por la autoridad electoral para obtener el reconocimiento como partidos políticos nacionales. Con la incorporación de estas dos nuevas fuerzas políticas, Hidalgo tendrá 12 partidos con miras a la elección de 2027.

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Alcalá Montaño precisó que este escenario aún podría modificarse, debido a que las organizaciones que no obtuvieron el registro cuentan con la posibilidad de interponer los medios de impugnación previstos en la legislación electoral.

Asimismo, enfatizó que el registro de los dos nuevos partidos entrará en vigor el próximo 1 de julio, fecha a partir de la cual podrán iniciar formalmente sus actividades políticas.

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Finalmente, señaló que las resoluciones emitidas por el INE podrían quedar sujetas a recursos de impugnación, conforme a lo establecido en la legislación electoral vigente.

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JALC/cr