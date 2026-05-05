El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que su directorio institucional se encuentra actualmente en proceso de actualización técnica como parte de la mejora continua de sus servicios digitales y aclaró que estos trabajos forman parte de una actualización ordinaria del portal y no alteran el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia.

A través de un comunicado, el órgano electoral explicó que desde el 1 de mayo lleva a cabo trabajos de actualización de bases de datos, depuración de información y optimización de sus herramientas de consulta pública, que podrán extenderse hasta por 15 días.

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Detalló que durante este proceso de actualización es posible que algunos datos no se visualicen de manera habitual dentro del directorio institucional, incluyendo información relacionada con percepciones y prestaciones del personal del instituto.

Además, el INE sostuvo que con estas acciones continúa fortaleciendo sus herramientas digitales para ofrecer a la ciudadanía información más actualizada y accesible.

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