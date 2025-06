Con testimonios, experiencias inmersivas, datos reveladores y propuestas de prevención, la exposición temporal "Infancias en Silencio: Previniendo la violencia contra infancias y adolescencias" busca concientizar, educar y movilizar a la sociedad para proteger los derechos de las infancias, especialmente de aquellas víctimas de abuso sexual infantil.

Durante su inauguración en el Museo de Memoria y Tolerancia, activistas denunciaron que en México, seis de cada 10 niños (63%) han sufrido violencia física o psicológica en casa como parte de su crianza. Además, uno de cada dos menores ha sufrido agresiones psicológicas por parte de algún miembro de su familia.

Mientras que dos de cada tres casos de violencia infantil ocurren dentro del hogar; cuatro de cada 10 víctimas de violencia sexual son menores de edad y siete de cada 10 casos de abuso sexual infantil, el agresor es un familiar.

Foto: Berenice Fregoso/ EL UNIVERSAL

Dicha exposición estará abierta al público durante un año a partir de este viernes 27 de junio y tendrá un costo de 100 pesos. En colaboración con Fundación Freedom, “Infancias en Silencio" ofrece un recorrido inmersivo y emocional que permite al visitante comprender cómo la violencia, el abuso y la negligencia afectan el desarrollo físico, emocional y psicológico de menores de edad.

Fernando Landeros, fundador y presidente de Teletón, Fundación Lazos y Fundación Freedom informó que llevan 459 niñas rescatadas en el país, en promedio de 8 años, todas vendidas y explotadas sexualmente hasta 10 veces en un mismo día, por lo que señaló que queda mucho por hacer.

“Este espacio nos recuerda que los seres humanos somos capaces de lo más vil, pero también somos capaces de lo más sublime. Exterminio es un verbo que aplica a una raza, pero también aplica a un alma. (…) Por ello esta exposición es tan importante, porque significa proteger la cultura antes de que se endurezca, defender la verdad antes de que se distorsione, honrar la libertad antes de que se desvanezca o lo pierda, cuidar la infancia es proteger el mundo”, dijo.

Foto: Berenice Fregoso/ EL UNIVERSAL

A través de varias salas, expone las condiciones de vulnerabilidad estructural, las violencias familiares, escolares y digitales, los entornos peligrosos como instituciones religiosas o sectarias, y la verdad sobre la trata y explotación infantil. Espera que cada visitante madre, padre, maestra, estudiante o cuidador, comprenda el papel esencial que desempeña en la protección de niños y niñas.

“Esta exposición es un recordatorio a mirar el mundo, a mirar al mundo con los ojos de quien amó antes de tener miedo. Es una invitación a la resurrección. No soy mi infancia, no soy lo que me sucedió, soy quien elige cómo mirarla y qué hacer con ella”, destacó Fernando Landeros.

Asimismo, explora riesgos digitales como grooming, sextorsión, deepfakes y material de abuso infantil; aunque también la resiliencia y el acompañamiento adulto como camino hacia la reparación, pues la violencia contra las infancias no es sólo un problema familiar: es una crisis estructural que nos concierne a todas y todos, advirtieron organizaciones.

Foto: Berenice Fregoso/ EL UNIVERSAL

“Los que viven una guerra los acaban condecorando, acaban siendo héroes de guerra. Los que sobreviven con un desastre natural, los queremos ver, queremos conocer sus historias para saber cómo sobrevivieron. (…) Los que vivimos el abuso sexual infantil, ¿qué somos? Los sucios, los violados, los niños a los que hay que tenerles lástima. Somos seres y somos sobrevivientes, igual que todos los demás”, contó Eduardo Cruz Moguel, Fundador de la Organización PAS para la prevención del abuso sexual.

Por otro lado, reconocieron la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al fijar un precedente para que las víctimas accedan a la justicia sin limitaciones de tiempo, lo cual cambiará el futuro del abuso sexual o infantil en México.

“Esperamos, de todo corazón, que esta exposición reactive el compromiso de los adultos con los pequeños de nuestro país, que aclara que merecen respeto, que no son propiedades de sus padres o cuidadores, y lo más importante, que serán los adultos y las adultas del futuro y merecen un horizonte nuevo”, indicaron.

Infancias en Silencio reúne el conocimiento con el tema de: Fundación Freedom, ICMEC, Fundación Funo, la Red por los Derechos de la Infancia en México, Meta y Tik Tok, además del fomento a la prevención impulsado por: El Escudo de la Dignidad, Guardianes, Alumbra, Reinserta, Early Institute, Fundación PAS, Mamá Conciencia e Iluminemos de Azul.

