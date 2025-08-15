Más Información

Las instituciones que conforman el Mando Unificado de informaron que este viernes se notificó la identificación de nuestro compañero minero Mauro Antonio Sánchez Rocha.

Esta información fue entregada directamente a sus , quienes accedieron a compartirlo con el resto de las familias y de la sociedad.

Con esta notificación, ya son 20 las familias notificadas sobre la identificación de sus seres queridos.

De ellas, 16 han recibido una entrega digna, mientras que 4 más se encuentran en proceso, las cuales se completarán durante agosto y septiembre.

Asimismo, se informa que se han recuperado 23 mineros, restan 3 por ser identificados.

nro/bmc

