La Universidad Iberoamericana (Ibero) campus Puebla condenó el asesinato de Gisele Ortiz Carreto, egresada de la Licenciatura en Psicología, durante el ataque armado ocurrido en la zona de Angelópolis durante la madrugada del 14 de febrero e hizo un llamado a las autoridades para profundizar las investigaciones.

“Hacemos un llamado a las autoridades para realizar las indagatorias pertinentes que permitan el esclarecimiento de los hechos y el acceso a la justicia para las víctimas”, dijo la institución educativa en un comunicado.

También exigió justicia, reparación de los daños para las personas afectadas y garantías del derecho a una vida segura y libre de violencia para todas las personas.

¿Qué ocurrió en Angelópolis?

La madrugada de este viernes, un ataque armado a las afueras del bar ‘Sala de Despecho’, en la zona de Angelópolis, terminó con la vida de tres personas y dejó cinco más lesionadas, según informó este sábado la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla.

Las víctimas mortales fueron dos hombres y una mujer que se encontraban cerca del establecimiento al momento de la agresión. De acuerdo con medios locales, las víctimas fueron identificadas como Gisele, de 33 años; Manuel Esteban, de 28, y Joaquín, de 34, quienes fallecieron en el lugar de los hechos.

