Huracán Erick: Protección Civil vigila Oaxaca y Guerrero; prevén incrementar alerta y emiten recomendaciones

Luego de que Erick se incrementó a huracán categoría I, Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, mencionó que se mantienen zonas de prevención y vigilancia en Guerrero y Oaxaca.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 18 de junio en Palacio Nacional, Laura Velázquez informó que al momento, el sistema de alerta por ciclones tropicales se encuentra en color amarillo; es decir, en un peligro moderado.

“Erick podría evolucionar hasta huracán de categoría II”, indicó.

Mencionó que el fenómeno natural se ubica a 225 kilómetros al sur-suroeste de Puerto Ángel, Oaxaca, y a 440 kilómetros al sureste de punta Maldonado, Guerrero.

“Se mantiene la zona de prevención por efectos de huracán, desde Puerto Ángel, Oaxaca, hasta Acapulco, Guerrero, y zona de vigilancia por efectos de huracán desde el oeste de Acapulco hasta Tecpan de Galeana, Guerrero”, precisó.

La coordinadora nacional de Protección Civil informó que aproximadamente en los primeros minutos del jueves 19 de junio, y de acuerdo a los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, Erick podría estar ingresando a la tierra entre Oaxaca y Guerrero.

Acciones de Prevención y Preparación

Destacó que se realizan acciones de prevención y preparación en estos dos estados, además que se han activado el Plan DNIII E, el Plan Marina y todos los protocolos de actuación ante emergencias por parte de la CFE, Conagua y la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes.

También se han distribuido en Oaxaca y Guerrero 8 mil elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y 9 mil 71 de la Secretaría de Marina.

Reiteró que 22 municipios de Oaxaca podrían tener la presencia de fuertes lluvias, y 10 de Guerrero.

Emiten recomendaciones

En el Salón Tesorería, Velázquez emitió una serie de recomendaciones ante el huracán Erick:

-Mantenerte informado.

-Hay que mantenerse alerta en las comunidades y pendiente de los comunicados oficiales.

-Toma en cuenta las medidas establecidas por las autoridades de Protección Civil federal, estatal y municipal.

-Permanece en un lugar seguro y evita salir de tu casa.

-Evita arrojar objetos en la calle.

-No arriesgues tu vida al intentar cruzar corrientes de agua.

-Evita tocar postes, cajas de luz o cables de energía eléctrica.

-Evita transitar en zonas inundadas ya que el agua puede arrastrar vehículos.

-Evita cruzar ríos, arroyos, vados y zonas bajas ya que pueden ser arrastrados por las corrientes de agua.

-Si habitas en laderas o barrancas y observas grietas, hundimientos, inclinación de árboles o flujo de agua en las laderas, informa a Protección Civil de tu localidad. -Ubica los refugios temporales cercanos.

-Si te encuentras en un albergue y presentas algún síntoma, o padeces alguna enfermedad, avisa al equipo de salud de tu comunidad.

-No salgas a navegar y vigila los amarres de las embarcaciones.

-Si las autoridades te piden evacuar, no lo pienses.

Gobernadores despliegan áreas de protección civil

Al respecto, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, informó que ya se encuentran en coordinación con los presidentes municipales, y se han instalado 582 albergues temporales que pueden resguardar a 30 mil personas así como mil 200 voluntarios para la atención de la población.

Detalló que también hicieron un alertamiento a todas las cooperativas marinas, a todos los servicios náuticos, para asegurar embarcaciones insistiendo a no permanecer en ellas. Y el puerto de la navegación se cerró ayer a partir de las 20:00 horas.

"(...) pedirles que se mantengan informados a través de las páginas oficiales y recordar que por supuesto la prevención es tarea de todas y de todos aquí seguimos presidenta con todo el trabajo Vamos a continuar en esta siguientes horas con el perifoneo intenso con toda la información coordinación y comunicación con las presidentas presidentes municipales y por supuesto con la población. Sigamos unidos con responsabilidad y con esperanza por todas las familias guerenses".

Además, el mandatario de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, también reiteró que se han desplegado acciones para la distribución de medicamentos en hospitales, y que se encuentran en coordinación con los presidentes municipales de la costa y del istmo, se han suspendido clases en 43 municipios, y otros 16 del istmo.

Sheinbaum Pardo destacó que ya se han desplegado todas las áreas de protección civil debido a que el huracán Erick podría llegar a categoría 2, por lo que reiteró que la población deben estar atentos

"(...) decirles que se mantenga atenta a la comunicación oficial, resguardarse en sus casas, no salir si están en zonas bajas cerca de ríos cerca de cauces es mejor que vayan a los refugios, ya dispuestos a los albergues que ya están dispuestos para esta situación. Y todas aquellas personas que tienen embarcaciones que no salgan que no permanezcan en sus embarcaciones y por supuesto estar atentos a toda la información. Vamos a estar informán durante el día de hoy y el día de mañana", informó la mandataria federal.

