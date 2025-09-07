Como una parte de su estrategia de seguridad, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se ha enfocado en atacar el llamado huachicol.

EL UNIVERSAL ha publicado que en esta administración se han decomisado más litros de hidrocarburos que lo asegurado durante todo el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con cifras proporcionadas por Pemex, de 2019 a 2024 se incautaron 46 millones 102 mil 343 litros de hidrocarburos correspondientes a robo.

Lee también El calor del combate al huachicol se siente en Palenque

Mientras que del 1 de octubre de 2024 a junio de 2025 se han asegurado 69 millones 376 mil 918 litros de combustible. Eso representa 50.4% más de lo decomisado con el exmandatario López Obrador.

En la administración de López Obrador, fue en 2021 cuando el gobierno logró incautar el mayor volumen de combustible ilegal, al decomisarse 26 millones de litros.

En mayo, durante su participación en el programa Con los de Casa de EL UNIVERSAL, Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría Anticorrupción, explicó que en el delito de huachicol fiscal participan los encargados de las aduanas, la Marina Mercante y las áreas de comercio exterior en colusión con empresas transnacionales de mucho dinero y gran prestigio.