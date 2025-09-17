El diputado Amarante Gonzalo Gómez Alarcón (PT) fue hospitalizado por un infarto que sufrió, de acuerdo con fuentes de la Cámara de Diputados.

El legislador petista es originario de Tenango, Hidalgo. Es plurinominal, y secretario de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara Baja.

Gonzalo Gómez no tiene trayectoria legislativa; y en 1983 fue regidor de Pachuca, Hidalgo.

Información en proceso...

