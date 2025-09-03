Más Información

Sheinbaum destaca acuerdo con EU sobre cooperación en seguridad fronteriza; se basa en 4 ejes principales, señala

Lorena se intensifica a Huracán categoría 1; prevén lluvias intensas y oleaje elevado en varios estados

Telcel y AT&T presentan fallas en su servicio; usuarios lo reportan a través de Downdetector

Detienen a militar en Cozumel por presunto abuso sexual a menor; enfrenta cargos de privación ilegal y lesiones

Copa del Mundo: ¿Qué debo hacer si quiero comprar boletos para el Mundial?

Honestidad es vivir con coherencia entre lo que se piensa y se hace, asegura Sheinbaum; "no es solo decir la verdad", afirma

La presidenta advirtió que la honestidad no es solo decir la verdad, sino es vivir con coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace.

Al presidir en el Heroico Colegio Militar la clausura y apertura de cursos de los planteles del Sistema Educativo Militar 2025, la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas afirmó que ser honesto es no traicionarse a sí mismo ni a los demás, sino que es actuar siempre con integridad, mirar de frente y caminar con dignidad.

Acompañada por integrantes de su gabinete legal y ampliado, la jefa del Ejecutivo federal manifestó a los estudiantes militares que, como miembros del Ejército, Fuerza Aérea Mexicana (FAM) y Guardia Nacional () deben guardar y sostener valores que son la base de la vida militar, pero también virtudes universales que dignifican el valor del ser humano.

"El valor de la honestidad no es solo decir la verdad, es vivir con coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. Ser honesto, es no traicionarse a sí mismo, ni a los demás. Es actuar siempre con integridad, mirar de frente y caminar con dignidad".

Señaló que el valor del profesionalismo, que exige estudio constante, preparación rigurosa, disciplina intelectual y física, también responsabilidad y compromiso con la misión.

"Ser profesional es saber que no basta con la voluntad, se necesita también conocimiento y exigencia en el servicio".

Indicó que el valor de la disciplina que va más allá del orden, y es la voluntad de sostenerse firme cuando el cansancio y la tentación invitan a rendirse.

"Es la capacidad de hacer sacrificios personales por un ideal más alto por la familia que confía por el pueblo que espera y por la patria, que necesita de cada una y cada uno de ustedes

Ceremonia de “Clausura y Apertura de Cursos de los Planteles del Sistema Educativo Militar 2025”, encabezada por Claudia Sheinbaum en el Heroico Colegio Militar este miércoles 3 de septiembre de 2025. Foto: Berenice Fregoso/ EL UNIVERSAL
La generosidad es "quizá el valor más grande de todos": Sheinbaum

La Presidenta de la República manifestó que el valor de la generosidad "quizá el valor más grande de todos" significa estar dispuesto a dar incluso la vida para proteger la vida de los demás y a la Patria.

señaló que el valor de la lealtad no admite medias tintas, pues "es fidelidad a los compañeros, a la palabra dada a los ideales y convicciones y a la lealtad a la Patria y a la Bandera Nacional".

"El valor de la valentía que no es ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Es caminar hacia adelante con el corazón firme, movidos por el deber, por el amor a la patria y al pueblo.

"Nada, puede hacerse en la vida sin convicción y sin valores, y en nuestro caso, esa convicción es servir a los semejantes, es servir al pueblo, es servir a la patria. Estos valores son palabras que pueden estar en un código militar, pero son más que eso. Son virtudes vivas que ustedes se encarnan en cada acción, en cada misión. Son los pilares que sostiene, no solo a nuestras Fuerzas armadas, sino también al pueblo de México y a la patria.

La Mandataria federal aseguró que elegir ser parte de las Fuerzas Armadas significa que se tiene un profundo amor por la familia, por nuestro pueblo y por la patria.

Ceremonia de “Clausura y Apertura de Cursos de los Planteles del Sistema Educativo Militar 2025”, encabezada por Claudia Sheinbaum en el Heroico Colegio Militar este miércoles 3 de septiembre de 2025. Foto: Berenice Fregoso/ EL UNIVERSAL
