Más Información

ONU condena acoso a Sheinbaum y urge a no normalizar la violencia contra mujeres en México

ONU condena acoso a Sheinbaum y urge a no normalizar la violencia contra mujeres en México

Detienen a "El Dany" en Sinaloa; es objetivo de autoridades en EU y tiene ficha roja del FBI

Detienen a "El Dany" en Sinaloa; es objetivo de autoridades en EU y tiene ficha roja del FBI

Negociaciones entre Canadá y EU siguen suspendidas tras el enfado de Trump por anuncio contra aranceles

Negociaciones entre Canadá y EU siguen suspendidas tras el enfado de Trump por anuncio contra aranceles

Uriel “N”, presunto responsable del acoso a la presidenta Sheinbaum, habría agredido a otra mujer en el Centro Histórico

Uriel “N”, presunto responsable del acoso a la presidenta Sheinbaum, habría agredido a otra mujer en el Centro Histórico

Sheinbaum anuncia que decidió levantar una denuncia contra el hombre que la tocó sin su consentimiento

Sheinbaum anuncia que decidió levantar una denuncia contra el hombre que la tocó sin su consentimiento

Cámara de Diputados reanuda discusión en lo particular del Presupuesto 2026

Cámara de Diputados reanuda discusión en lo particular del Presupuesto 2026

La presidenta , afirmó que con hay un entendimiento en materia de seguridad y que espera llegar a un acuerdo en temas de comercio.

Lo anterior a que Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, señaló que el presidente estadounidense respeta a Sheinbaum Pardo como Presidenta y que valora la coordinación en temas de seguridad que abarcan el .

Sheinbaum destacó que recientemente el secretario de Estado estadounidense, , visitó México, donde ambos gobiernos reafirmaron su disposición a mantener una relación de cooperación.

Lee también

"Hay un entendimiento con el gobierno de Estados Unidos, de respeto a la soberanía, colaboración y coordinación. Vino el secretario de Estado, Marco Rubio, estuvo en México y ahí se habló de este entendimiento.

Asimismo, explicó que debido a la situación presupuestal que enfrenta el gobierno estadounidense, algunas áreas federales se encuentran parcialmente detenidas, por lo que los próximos se realizarán una vez que Washington solucione esos asuntos internos.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]