La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, compareció ante el pleno de la Cámara de Diputados para presentar los resultados del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; afirmó que habrá cero impunidad y se sancionará a los funcionarios que cometan un delito.

La funcionaria reprobó los actos de corrupción en medio de las acusaciones en contra de funcionarios y legisladores de la Cuarta Transformación por presuntos nexos con el crimen organizado.

Tal es el caso del senador Adán Augusto López, quien es ligado a La Barredora en Tabasco, y también de la diputada Hilda Brown, acusada por el gobierno de Estados Unidos de formar parte del Cártel de Sinaloa. Ambos podrían enfrentar un juicio político, ante solicitudes presentadas por la oposición.

“Nuestras instituciones son fuertes y hay la voluntad política para garantizar cero impunidad a quienes traicionan la confianza del pueblo, la señal que enviamos a toda la nación es inequívoca y firme: habrá castigo y sanción para quien cometa un delito, sin importar su nivel jerárquico o posición económica”.

Sin embargo, defendió en diversas ocasiones al expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien fue acusado por la oposición de formar parte de una red de contrabando de hidrocarburos en la que presuntamente están implicados sus hijos y marinos, entre ellos el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, familiar político de Rafael Ojeda, exsecretario de Marina en el sexenio anterior.

Rodríguez acusó que se trata de una campaña de la derecha y los neoliberales para desprestigiar la imagen del expresidente.

“La derecha ha tratado siempre de desprestigiar al mayor líder social de la época reciente. Los neoliberales, que buscan regresar al poder a toda costa, propagan mentiras y calumnias en su contra, tratan de desprestigiar a un hombre que se dedicó al bienestar de los mexicanos”, dijo.

En otra parte de su comparecencia, insistió en “manifestar nuestro rechazo categórico a cualquier campaña de linchamiento, acusación, sustento, así como calificativos que buscan dañar la vida pública, generar información sin prueba que los respalde, como lo que se pretende hacer con el presidente Andrés Manuel López Obrador”.

La titular de Segob también aseguró que la tasa de delitos de alto impacto, como el homicidio, ha disminuido gracias a la estrategia de seguridad del gobierno federal.

“Ha hecho posible la disminución de 45.6% de los delitos de alto impacto, comparado con enero de 2018 y agosto de este año, de acuerdo con información que mandan las fiscalías de los estados al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En los últimos 11 meses se ha presentado una tendencia sostenida a la baja en homicidios diarios; en agosto de 2025 se reportaron 59.2, con lo cual este es el mes con menos homicidios diarios del que se tiene registro desde 2015”, explicó.

Segob va por reforma a la Ley de Juegos y Sorteos para sancionar lavado de dinero

La secretaria de Gobernación anunció que trabaja en una iniciativa para reformar la Ley Federal de Juegos y Sorteos, con la finalidad de sancionar a quienes los utilicen para cometer el delito de lavado de dinero.

Dijo que dicha modificación a la ley también busca dar certeza a las inversiones de dichos negocios. “En materia de juegos y sorteos hay interés de esta secretaría por cambiar la ley de la materia, vigente desde 1947; son 78 años sin ninguna modificación, sin actualizarse a pesar de que los avances tecnológicos les impactan. Se trabaja en una legislación que dé certeza a sus inversiones y sancione los posibles ilícitos relacionados con el lavado de dinero”, explicó en tribuna.

Añadió que al tomar el cargo en la Segob se reunió con los empresarios del ramo para acordar cero tolerancia a la corrupción.

“El primer acuerdo [es] no corromper a los servidores públicos de Gobernación, la secretaria no tiene representantes ni intermediarios, y que denuncien si alguien les extorsiona”, expresó.

Rodríguez dijo que la Secretaría de Gobernación está “en la disposición de revisar y regularizar la situación de sus empresas, siempre y cuando paguen sus impuestos”.