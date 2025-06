La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que hay avance en la investigación del asesinato de Ximena Guzmán y Jorge Muñoz, colaboradores cercanos de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

No obstante, no dio detalles para no interferir con las pesquisas que realiza la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, en colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR).

“Hay avances, sólo que no es posible dar la información porque, pues, hay que guardar toda la, pues, en este caso, toda la secrecía que se requiere para la investigación. Se está trabajando con total coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quien tiene el caso, y se le está apoyando por parte del gabinete de seguridad en todo lo que requiera la fiscalía, pero, pues, hasta que no estén los resultados, pues, difícilmente se puede abrir mucho la investigación”, dijo.

La mandataria añadió que mañana, en conferencia de prensa, el Gabinete de Seguridad tal vez dé algunos detalles de la investigación, si es posible.

“Mañana viene el gabinete de seguridad y, tal vez, en el marco de lo que se pueda informar, pues pueden dar algunos avances”, expresó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr