Guillermo Galván Galván era secretario de la Defensa Nacional (Sedena) cuando el general Tomás Ángeles Dauahare cumplió la edad límite el 8 de noviembre de 2007, y para el 1 de marzo de 2008 pasó a situación de retiro. Él asegura que fue por intrigas surgidas desde el Gabinete de Seguridad. Lo acusaron de divulgar que relevaría al titular de la Sedena porque enfrentaba una enfermedad.

Casi al final del sexenio de Felipe Calderón, en mayo de 2012, el general Ángeles Dauahare fue detenido antes de cruzar la pluma de la unidad habitacional Tlalpan, de la alcaldía del mismo nombre en la CDMX.

En ese lugar lo interceptaron policías militares. “Mi general, tenemos esta orden”, le dijeron y mostraron una orden de aprehensión librada por un juez a petición de la Procuraduría General de la República, por delitos de delincuencia organizada.

Lo acusaron de recibir 5 millones de dólares de Arturo Beltrán Leyva, de ser compadre de Juan José Esparragoza Moreno, El Azul; de vínculos con Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, y amigo de Ismael “El Mayo” Zambada.

“Les dije, pues si Arturo Beltrán me da 5 millones dólares por conocerme y además me iban a dar 50 mil dólares mensuales por conducto de Edgar Valdez Villarreal, pues carambas yo soy el capo de capos, ¿no? Fue un proceso absurdo”, afirma.

El trasfondo de esa detención, se lo comunicaron después al general, fue su declaración en una mesa sobre narcotráfico, en San Luis Potosí, donde declaró que la estrategia contra la delincuencia estaba mal.

Permaneció 11 meses en el penal de Almoloya hasta que el 17 de abril de 2013, obtuvo su libertad.

En los años siguientes disfrutó de su jubilación hasta que en noviembre de 2019 fue llamado por Olga Sánchez Cordero para colaborar en la Secretaría de Gobernación.

“Así empezó una relación, primero para ayudarlos con (Genaro) García Luna, en detalles de esos años, y después siguieron los contactos, la comunicación”, narra el general.

Ángeles Dauahare estaba asignado a la Unidad de política interior y análisis de información y la salida de Olga Sánchez Cordero llegó Adán Augusto López y posteriormente Luisa María Alcalde, con ninguno tuvo comunicación, incluso supone que nunca se enteraron que estaba en la Secretaría.

Y entonces trascendió la detención de Genaro García Luna en Estados Unidos.

--¿Y qué pensó usted de la política cuando detuvieron a García Luna y el expresidente dijo “no, yo no sé nada, no sabía nada?”.

“Nada. Tantas cosas hermosas y ruines he escuchado y he visto en mi vida que ya qué asombro puede causar una actitud de esas. En mí no, ninguno. Ni coraje”.

--¿Usted cree que en algún momento del proceso se conozca la verdad de una presunta relación, de un consentimiento del expresidente Felipe Calderón con García Luna?

“Yo creo que ya se conoce. Ahora, procesar a un expresidente de un país de México, pues no es no es fácil para los Estados Unidos, pero yo creo que ya se conoce”.

En la opinión del general en retiro, la sentencia de 38 años y ocho meses de prisión contra García Luna fue una condena política porque si el juez estadounidense Brian Cogan, responsable del proceso, dijo que el exjefe policiaco tenía la misma conducta de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán”, entonces también merecía la cadena perpetua.

“Yo creo que fue una sentencia matizada por cuestiones políticas. ¿Cuáles son las cuestiones políticas? Pues que él sirvió mucho a la DEA. Fue una buena fuente de información para la DEA, entregó Plataforma México y en fin muchos, mucha información a la DEA.

--¿Entonces, le tuvieron consideración?

“Por supuesto, más que consideración, pues una correspondencia por los servicios prestados”.

--¿Y sabe muchas cosas García Luna?

“Uyyy, por supuesto, desde AFI, porque él se dedicaba mucho a eso, a espiar, a ver a todo mundo. Sabe mucho y con seguridad, lo recuerdan, yo no lo conozco realmente, dicen que es una persona inteligente, pues con seguridad recuerda muchas cosas.

--¿Y toda la documentación que usted compilo, conserva una copia?

“No, no, yo dejé todo en las oficinas y no tengo nada. Lo único que tuve en mi poder fue una copia de lo que le mandé al licenciado Calderón, pero en los cateos o saqueos que hizo la SIEDO se llevaron muchos documentos, quizá ahí se llevaron la copia con la que me quedé del documento que le envía al licenciado Calderón”.