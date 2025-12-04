El diputado morenista Pedro Haces Barba celebró el anunció que hizo ayer la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el incremento al salario mínimo a partir de 2026 y la implementación gradual de la jornada laboral de 40 horas.

Dijo que dicha política coadyuvará a reducir la fatiga de los trabajadores y los accidentes laborales, mejora la seguridad y salud en el trabajo, y ayudará a que el trabajador pase más tiempo con la familia.

Explicó que el acuerdo para impulsar una reducción de la jornada laboral, se alcanzó en conjunto entre el sector empresarial, sindicatos, y el gobierno federal, a través de más de 40 mesas de trabajo.

Lee también Ley de Aguas avanza con cambios tras maratónica discusión en Diputados; pasa al Senado y prevén aprobación en fast track

El diputado morenista abundó en que el proyecto para reducir la jornada laboral a 40 horas, será discutido por el Congreso de la Unión en 2026.

“Llegará primero al Senado y después a San Lázaro, donde los legisladores participaremos activamente, garantizando que no habrá reducción salarial ni afectación a prestaciones económicas de los trabajadores. Seguro estoy que se sacará por unanimidad, y este es un beneficio general para todas y todos los mexicanos”, sostuvo.

Detalló que la reducción será gradual, en el 2026 entrará en vigor en mayo; y el periodo de la transición será con dos horas menos por año, hasta alcanzar las 40 horas en 2030.

Asimismo, en la propuesta de reforma se propone que un trabajador cuente con nueve a 12 horas extraordinarias voluntarias a la semana, y también estipula un tope máximo de cuatro horas triples.

Lee también Anticorrupción inhabilita a dos empresas y una persona física proveedoras del gobierno; proporcionaron información falsa

También se incorpora el registro electrónico obligatorio de la jornada laboral, y se prohíbe que los menores de edad realicen horas extra.

En cuanto al aumento del salario mínimo, Pedro Haces aseguró que ahora los trabajadores podrán pasar de comprar 1.8 Canasta Básica en el 2025, a poder adquirir dos Canastas Básicas a partir del 2026.

“Lo que se ve reflejado en que 8.5 millones de trabajadores serán beneficiadas en el 2026, y gracias al incremento del salario mínimo y de profesionales al menos 6.6 millones de mexicanos han salido de la pobreza”, dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc