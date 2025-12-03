El Frente Nacional por las 40 Horas afirmó que la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo y el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, “le han vuelto a fallar a la clase trabajadora con una iniciativa de reducción de la jornada laboral gradual. Si se pretende hacer de esta manera, entonces deben ser 35 horas”.

“Pasar de 48 a 40 horas podría sonar como un gran avance, pero no es así si no se da de forma inmediata. Esto lo único que refrenda es la intención del Poder Ejecutivo Federal de seguir engañando al sector obrero de este país, mientras se sigue beneficiando al empresarial”, indicó la organización.

Explicó que las 40 horas graduales resultan una falta de respeto especialmente porque llegan con un retraso de casi 100 años con respecto a la propuesta de la Organización Internacional del Trabajo hecha en 1935.

Al presentar la iniciativa, Bolaños dijo que se irá reduciendo la jornada 2 horas por año a partir del 2027; “sin embargo, ignora —o parece que lo hace— que México solamente hay 600 inspectores de la Secretaría del Trabajo tal como lo informó este Frente hace algunos días. Por lo tanto no hay quien supervise que esto se lleve a cabo y mucho menos lo sancione si no se cumple”.

Esta mañana, el Secretario del Trabajo y Previsión Social presentó el documento en la conferencia mañanera de la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, con varias semanas de retraso de acuerdo a lo que se había anunciado. La iniciativa se presentará y votará en enero del próximo año; de aprobarse, entrará en vigor el primero de mayo y será efectiva a partir del primero de enero del 2027.

“La mandataria y el encargado de velar por nuestros intereses han preferido reunirse con patrones y representantes de sindicatos charros, antes que con quienes sostenemos a este país. Con ellos han negociado en nuestro nombre, perjudicándonos directamente”, acusó el Frente a través de un comunicado.

”Sin inspectores laborales suficientes, el aumento en las horas extras se convierte en una trampa para la clase trabajadora”: Frente

El Frente Nacional por las 40 Horas también calificó como una trampa para la clase trabajadora la iniciativa para la reducción de la jornada laboral que presentaron la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López.

En el documento presentado este miércoles 3 de diciembre se explica que aumenta la posibilidad de trabajar más tiempo extra de forma “voluntaria”: “Se establece la posibilidad de trabajar de 9 a 12 horas extraordinarias a la semana de manera voluntaria”. Posteriormente menciona que hay un “ tope máximo de 4 horas triples, mismo que anteriormente no existía”.

Sin embargo, aseguró el Frente, nada garantiza que esto se vaya a cumplir y mucho menos que sea por elección de quien produce. En primer lugar, explicó la organización, este sistema económico produce desigualdad la cual se muestra en este escenario generalizado de empleos que precariza al trabajador.

“Esto prácticamente anula su margen de acción a la hora de negociar salario y el tiempo que permanece en el lugar de trabajo, creando necesidad y obligándolo a aceptar las condiciones paupérrimas que se le ofrezcan”, mencionó.

Por otro lado, hace unas semanas el Frente informó que sólo existen 600 inspectores de trabajo en todo el país y que en el 2024 se registraron 6 millones de Unidades Económicas (centros para laborar de todo tipo). Es decir, a cada uno le toca revisar en promedio (en promedio) 10 mil datos.

Por lo que, sostiene el Frente Nacional, es imposible que se verifique ese tope de horas extras. Por otra parte, la clase explotadora se ha dedicado a manipular a la obrera durante décadas. Nada permite pensar que ese tiempo adicional laborado será realmente “voluntario”.

