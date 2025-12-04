Más Información

Lainhabilitó a las empresas Sefagus Construcciones y Arrendamientos, S.A. de C.V., Equipos y Maquinaria Industrial de México, S.A. de C.V. y al ciudadano Héctor Gabriel Bastida González para participar, por si o mediante intermediarios, en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal (APF).

En el primer caso, se impuso una multa de 977 mil 130 pesos y una inhabilitación por un año con seis meses a Sefagus Construcciones y Arrendamientos, S.A. de C.V. porque proporcionó información falsa en la celebración del contrato número CAEM-DGIG-PROAGUA-029-24-CP, que le fue adjudicado por la Comisión del Agua del Estado de México, cuyo objeto era la “ampliación y rehabilitación del sistema de agua potable en la localidad de Jaltepec Centro, municipio de San José del Rincón, etapa 1 de 2 (obra nueva), San José del Rincón, Jaltepec Centro”; información contenida en dos pólizas de fianza, una para garantizar el anticipo y otra el cumplimiento.

A través de un comunicado oficial, la Secretaría mencionó que la notificación de la sanción fue realizada el 24 de noviembre de 2025 y publicada el 2 de diciembre del mismo año en el .

Por otro lado, detalló, el Órgano Interno de Control (OIC) en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sancionó con una multa de 833 mil 466 pesos y una inhabilitación por un año con seis meses al ciudadano Héctor Gabriel Bastida González.

Lo anterior, debido a que proporcionó información falsa al participar en la Adjudicación Directa número AA-050GYR016-E346-2021, para la “adquisición de bienes de los grupos de suministro 060 'Material de Curación', 070 'Material Radiológico' y 080 'Material de Laboratorio'”, consistente en dos modificaciones de registros sanitarios. La notificación de la sanción fue realizada el 24 de noviembre de 2025 y publicada el 3 de diciembre del año en curso en el DOF.

Por último, a través del OIC en la, se impuso una multa de tres millones 215 mil 940 pesos y una inhabilitación por cinco años a la empresa Equipos y Maquinaria Industrial de México, S.A. de C.V., debido a que la empresa incumplió el contrato número D.G.INGS./AIFA-T7-F5/MRA0120/CONV/PL-A/2022-C-ITP-001, relacionado con la adquisición de material para la “construcción del , Tramo 7, Bacalar, Q. Roo-Escárcega, Camp., Frente 5”, ocasionando daño a la dependencia. La notificación de la sanción fue realizada el 12 de noviembre del año en curso y publicada hoy en el DOF.

“Las referidas personas ya fueron inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que les impide participar en nuevas contrataciones con el ”, explicó.

Indicó que las medidas anteriormente señaladas se emitieron conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta. Las personas tienen derecho a impugnar las resoluciones emitidas y, en su caso, esta Secretaría defenderá con firmeza las sanciones, por haber sido impuestas con apego a derecho y en protección del interés público.

