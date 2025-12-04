La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inhabilitó a las empresas Sefagus Construcciones y Arrendamientos, S.A. de C.V., Equipos y Maquinaria Industrial de México, S.A. de C.V. y al ciudadano Héctor Gabriel Bastida González para participar, por si o mediante intermediarios, en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal (APF).

En el primer caso, se impuso una multa de 977 mil 130 pesos y una inhabilitación por un año con seis meses a Sefagus Construcciones y Arrendamientos, S.A. de C.V. porque proporcionó información falsa en la celebración del contrato número CAEM-DGIG-PROAGUA-029-24-CP, que le fue adjudicado por la Comisión del Agua del Estado de México, cuyo objeto era la “ampliación y rehabilitación del sistema de agua potable en la localidad de Jaltepec Centro, municipio de San José del Rincón, etapa 1 de 2 (obra nueva), San José del Rincón, Jaltepec Centro”; información contenida en dos pólizas de fianza, una para garantizar el anticipo y otra el cumplimiento.

A través de un comunicado oficial, la Secretaría mencionó que la notificación de la sanción fue realizada el 24 de noviembre de 2025 y publicada el 2 de diciembre del mismo año en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Lee también Buen Gobierno inhabilita a empresa LMR Grup de uniformes y equipo de protección; impone multa de más de 800 mil pesos

Por otro lado, detalló, el Órgano Interno de Control (OIC) en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sancionó con una multa de 833 mil 466 pesos y una inhabilitación por un año con seis meses al ciudadano Héctor Gabriel Bastida González.

Lo anterior, debido a que proporcionó información falsa al participar en la Adjudicación Directa número AA-050GYR016-E346-2021, para la “adquisición de bienes de los grupos de suministro 060 'Material de Curación', 070 'Material Radiológico' y 080 'Material de Laboratorio'”, consistente en dos modificaciones de registros sanitarios. La notificación de la sanción fue realizada el 24 de noviembre de 2025 y publicada el 3 de diciembre del año en curso en el DOF.

Por último, a través del OIC en la Secretaría de la Defensa Nacional, se impuso una multa de tres millones 215 mil 940 pesos y una inhabilitación por cinco años a la empresa Equipos y Maquinaria Industrial de México, S.A. de C.V., debido a que la empresa incumplió el contrato número D.G.INGS./AIFA-T7-F5/MRA0120/CONV/PL-A/2022-C-ITP-001, relacionado con la adquisición de material para la “construcción del Tren Maya, Tramo 7, Bacalar, Q. Roo-Escárcega, Camp., Frente 5”, ocasionando daño a la dependencia. La notificación de la sanción fue realizada el 12 de noviembre del año en curso y publicada hoy en el DOF.

“Las referidas personas ya fueron inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que les impide participar en nuevas contrataciones con el Gobierno de México”, explicó.

Lee también Fosforena da fast track a designación de Ernestina Godoy, al frente de la FGR

Indicó que las medidas anteriormente señaladas se emitieron conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta. Las personas tienen derecho a impugnar las resoluciones emitidas y, en su caso, esta Secretaría defenderá con firmeza las sanciones, por haber sido impuestas con apego a derecho y en protección del interés público.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr