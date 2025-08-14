Más Información

Exdirector de Pemex Carlos Alberto Treviño, tiene orden de captura vigente: FGR; está en proceso de deportación

¡Otra vez el Metro! Línea 2 suspende servicio de Tasqueña a Colegio Militar debido a un corto circuito; SCT descarta incendio o explosión

¿Tormenta negra o alerta púrpura por lluvias extremas?; esto es lo que significa cada una de las alertas en CDMX

Así son los uniformes robados al Comité Olímpico Mexicano; las prendas están valuadas en 500 mil pesos

Detienen a "Lord Pádel", su esposa, su hijo y un socio; los arrestan en Cancún

Reportan retraso en abasto de gasolina en Chiapas, Nuevo León y CDMX; escasez de unidades de transporte, la causa

“Ya lo aclaré, quedó muy claro. La verdad es que es una campaña armada con muchas mentiras, es un tema que para mí está completamente cerrado”, afirmó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, respecto a los señalamientos de un gasto de 4 millones de pesos que se le atribuyó junto a su esposa, , respecto a sus bienes como joyería y ropa.

En entrevista en la Vieja Casona de Xicoténcatl calificó las acusaciones como parte de una campaña basada en mentiras.

Respecto a cómo podrían quitarse el estigma de estas acusaciones, que incluso han sido mencionadas frente a la presidenta Claudia Sheinbaum, reiteró que se trata de información falsa.

Respecto a si la presidenta Sheinbaum o la dirigencia de Morena le habían solicitado explicaciones, el diputado señaló que no ha recibido ningún requerimiento de este tipo.

Además, negó que el ingreso económico señalado corresponda a su salario como diputado.

“Esa es una afirmación falsa. Gracias, ya lo aclaré”, concluyó.

