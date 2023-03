El Grupo Plural del Senado exigió la destitución de Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración, y la comparecencia inmediata del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para que explique por qué el gobierno federal no hizo nada para evitar la muerte de 40 migrantes extranjeros por el incendio en la Estación Provisional Migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua.

En conferencia de prensa, el coordinador de esa fracción, Emilio Álvarez Icaza, afirmó que la trágica muerte de estos migrantes sólo exhibe y pone aún más de manifiesto la política criminal de manejo de las personas en movilidad en nuestro país.

“Cuando dejan a los 40 migrantes morirse en un incendio, no haber abierto esa puerta, es responsabilidad directa del gobierno, no hay de otra, no le den vuelta, esas muertes tienen nombre clarísimo, se llama política migratoria del gobierno mexicano, punto. (…) Es absolutamente inadmisible lo que está pasando en este país en materia migratoria, es de una vergüenza y de una indignidad, y todavía creen que pueden dar clases de ética, es de veras de un cinismo atroz”, denunció.

Lee también: "Relaciones Exteriores, la encargada del tema migratorio, pero es un trabajo en equipo": Adán Augusto a López-Dóriga

Álvarez Icaza señaló que varias de las personas que murieron fueron deportadas a México por Estados Unidos, “en este absoluto papel indigno que el gobierno de México ha aceptado como tercer país seguro”.

“¿Cuántas tragedias más tienen que pasar con personas migrantes para que se pueda en verdad hacer una política de respeto a los derechos humanos? La defensa de los derechos no se hace con discursos ni con fotografías, se hace con una política pública que defienda a las personas, no que los manda a la cárcel supuestamente resguardándolas y ahora causándole la muerte.

Las estaciones migratorias, se ha dicho de manera reiterada, son centros de reclusión que violan sistemáticamente todo tipo de dignidad de las personas”, acusó.

Lee también: Incendio en estación migratoria de Ciudad Juárez no es un hecho aislado, revela estudio

El senador sin partido se preguntó dónde está el secretario de Gobernación, que es el responsable del Instituto Nacional de Migración y de la política migratoria, y que como “corcholata” presidencial está ocupado polarizando al país y no atendiendo sus responsabilidades.

“Mejor debería estar renunciando al secretario de Gobernación y que se vaya candidato. (…) Lo que estamos viendo es una absoluta irresponsabilidad y si no fuera esto suficiente, sale el Presidente de la República burlándose, minimizando y criminalizando a los migrantes, responsabilizándolos de su muerte”, apuntó.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

tjm/rmlgv