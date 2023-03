El incendio ocurrido en la Estación Migratoria de Ciudad Juárez, que dejó 40 migrantes fallecidos, no es el primer incidente de este tipo en estos centros de detención migratoria, reveló un estudio del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde).

En el documento “Diagnostico del Instituto Nacional de Migración. Hacia un Sistema de Rendición de Cuentas en pro de los Derechos de las Personas Migrantes en México”, la organización señala que en repetidas ocasiones se han suscitado incendios que por lo general son provocados por los mismos migrantes que buscan llamar la atención del personal del INM.

Migrantes encerrados durante incendio en Cd.Juárez

“De hecho, en la EM de Acayucan, un migrante externó su preocupación de que, en caso de un incendio, las personas detenidas no pudieran lograr salir, ya que las puertas de las celdas se abren con llave, no con botón, y los agentes del INM podrían decidir salvar sus propias vidas y no las de los migrantes”, señala el documento.

Por lo anterior, el Insyde solicitó a la Secretaría de Gobernación (Segob) las guías o protocolos de protección civil para la prevención, manejo y actuación posterior en casos de incendio y otras emergencias en los centros de detención migratoria.

En respuesta, la Segob remitió a la página web de la Coordinación General de Protección Civil donde se pueden consultar las medidas de preparación y respuesta para que sean impresos y aplicados en las estaciones migratorias y estancias provisionales, sin embargo, el Insyde consideró que deberían existir documentos específicos para las medidas de protección civil en los centros de detención migratoria.

Así fue el incendio en celdas del INM

El incidente de este martes en Ciudad Juárez ocurrió debido a una protesta de los migrantes, quienes exigían su liberación luego de ser detenidos el lunes como parte de un operativo para retirarlos de las calles debido a denuncias ciudadanas por causar molestia.

Al enterarse de que serían deportados o llevados a otras estaciones migratorias, el grupo de 68 migrantes se atrincheraron y prendieron fuego al lugar, lo que provocó la tragedia.

Por la tarde, el Instituto Nacional de Migración (INM) confirmó que son 40 los migrantes fallecidos en el incendio e informó que se pondrá a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) los testimonios y pruebas diversas de las y los servidores públicos para el esclarecimiento de los hechos.

Además se dio a conocer que el instituto cubrirá los gastos funerarios de los migrantes que perdieron la vida.

