En el marco de una demanda colectiva contra Phillips por fallecimientos y enfermedades por ventiladores defectuosos en la pandemia, Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, señaló que se siguieron vendiendo sin los permisos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbam Pardo de este viernes 24 de octubre en Palacio Nacional, Buenrostro detalló que dio un “permiso especial”, pero se siguieron comercializando cuando tuvieron que haber sido retirados.

Mencionó que en junio de 2021, la FDA emitió una alerta de riesgo contra esos ventiladores y en México se identificaron los modelos E30, V60, V680, TRILOGY y EV300.

Indicó que Cofepris mandó una alerta ante estos modelos: “Hay que recordar que como era la pandemia, se estuvieron habilitando muchos ventiladores en todo el mundo porque no existían suficientes, y entonces esos ventiladores que eran, digamos nuevos, no se les dio registro sanitario”.

“Se les dio un registro sanitario especial para uso de emergencia, entonces todos estos tenían registro sanitario para uso de emergencia y había que tenerlos vigilados.

“Acabando la pandemia se acaba el registro sanitario de uso de emergencia. ¿Eso qué significa? Que de manera automática, por ley, todo mundo debió retirar todos los ventiladores porque no contaban con registro sanitario (...) Se identificó que la empresa seguía comercializando, incluso usando plataformas”, explicó.

Mencionó que Cofepris está llevando a cabo la investigación.

“Ya ahorita no hay, ya los bajaron de las plataformas”, dijo al referir que se verifica que todos los ventiladores estén retirados.

Dijo que el retiro es independiente del resarcimiento de daños y prejuicios: “Tiene que responder la empresa porque son equipos que no funcionaron o que no cumplían exactamente con todos los requisitos”.

