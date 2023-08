El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno ha buscado llegar a un acuerdo con Altos Hornos de México (AHMSA) en reestructurar su deuda, pero acusó que el empresario Alonso Ancira Elizondo “no cede”, por lo que lo exhortó a aceptar que ya terminó su ciclo y permitir que otras empresas con más capacidad financiera y administrativa se hagan cargo de AHMSA.

En conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo señaló que está demostrado que cuando Alonso Ancira estuvo al frente de la empresa no fue bueno el manejo administrativo.

“Aprovecho para decirle a la gente de Monclova sobre todo los trabajadores, que hemos estado buscando la forma de rescatar a Altos Hornos. Tienen una deuda enormes los dueños el señor Ancira y ha dejado sin trabajo a mucha gente y hay incluso proveedores que no han cobrado y al gobierno federal le debe también mucho, a la hacienda pública, a la Comisión Federal, a Pemex, al SAT, al Seguro Social, al Infonavit, o sea, muchísimo, pero el señor no cede.

“Él quisiera, yo pienso, que se le permitiera seguir a él siendo preponderante y eso no es posible, porque no hay quien quiera asociarse cuando está demostrado que no fue bueno el manejo administrativo en la empresa. Entonces él debería de aceptar que ya termina su ciclo y que acepte que empresas con más capacidad financiera, administrativa, se hagan cargo de Altos Hornos y de esa manera se vuelvan a recontratar a los trabajadores y se llegue acuerdo con los proveedores a los que se les debe y se vaya saneando (…) Él debe de entender que ya se terminó su ciclo y de esa manera nosotros ayudamos para reestructurar la deuda que se tiene con la hacienda pública”, dijo.

Lee también: AMLO acusa otra vez altos sueldos en el Poder Judicial… y de excolaborador de García Luna recién contratado

En Palacio Nacional, el Mandatario federal advirtió que, pese a garantizar que puede ayudar a reestructurar su deuda y que se pueda pagar en plazos los adeudos que se tiene con el SAT, CFE y Pemex “no se puede condonar la deuda”.

Manifestó que “a lo mejor” Alonso Ancira está esperando que el próximo gobierno va a condonar a AHMSA su deuda pero advirtió que será muy difícil porque el pueblo no lo permitirá.

“No podemos condonar la deuda, eso no, pero sí se puede a nuevos inversionistas que garanticen que van a destinar recursos, dinero fresco para echar a andar de nuevo a la empresa si podemos con ellos llegar a un acuerdo para que paguen en plazos lo que deben la SAT, a Pemex, a la CFE, ayudar a que consigan un acuerdo con el Infonavit,con el Seguro Social, pero no podemos hacer un acuerdo con el señor Ancira por razones obvias.

“Sin que tenemos nada personal contra él, es un cuestión de juicio practico, de sentido común. Entonces decirle a la gente de Monclova que estamos en eso, porque ya ha pasado tiempo, a lo mejor, también el señor Ancira equivocadamente está esperando que yo me vaya pensando que quien llegue (a la Presidencia) le va a condonar la deuda o va a utilizar dinero del presupuesto como era antes para rescatarlo. Eso va a ser muy difícil que se de hacia adelante no lo va a permitir el pueblo, eso ya no se va aceptar”, dijo.

Lee también: Gobierno, sin voluntad para que Altos Hornos de México reinicie operaciones, acusa sindicato

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

rmlgv