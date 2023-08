Para el Sindicato de Trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA), al gobierno federal le falta voluntad para determinar cuánto es lo que debe pagar la empresa para que vuelva a operar.

El secretario general del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos, Ismael Lejía Escalante, “ojalá que el gobierno federal ya muestre voluntad de querer arreglar el problema de Altos Hornos”.

“Lo que no se nos ha dicho es que ahí está la lana, ahí están los inversionistas, me imagino yo, lo que pide el inversionista es certidumbre, seguridad para poder concretar la compra venta de AHMSA, porque no cualquiera va a meter su dinero”, dijo Lejía Escalante.

Agregó que no se puede pedir paciencia a los trabajadores porque llevan 16 semanas sin recibir el salario, ya que con la empresa sin reactivar actividades no se puede “exigir mucho”.

Ello porque el 3 de julio pasado el fondo de inversión Argentem Creek Partners, de Nueva York, tomó control del Consejo de Administración de AHMSA.

Dicho Fondo de inversión “solicitó a la tribu tradicional Kickapoo de Texas-México una inversión, a través de un crédito, que permita a la acerera reiniciar sus operaciones, lo cual contribuiría a que AHMSA salga del estado de insolvencia en que está actualmente”.

