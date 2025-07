La taxista y maestra Irma Hernández Cruz, cuyo cuerpo fue localizado tras ser privada de la libertad por un grupo armado, en el municipio de Álamo Temapache, de Veracruz, falleció de un infarto a consecuencia de los actos de violencia a los que fue sometida.

Así lo informó la gobernadora del estado, Rocío Nahle, en entrevista con medios locales, en la que aseguró que el crimen no quedará impune pues su gobierno no mantiene ningún pacto con algún grupo criminal.

"Nosotros no tenemos pacto con nadie. Nosotros no estamos en contubernio con nadie, de ningún tipo. Y vamos todos. Este caso de la maestra, la Fiscalía le está dando seguimiento (...) aquí no hay pacto, aquí no hay con nadie. El pacto que tenemos es con el pueblo y es la atención, para eso nos tienen aquí", aseveró Nahle.

Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

La extitular de la Secretaría de Energía (Sener) detalló que los peritos forenses le confirmaron esta mañana a la Fiscalía local que, a raíz de la violencia a la que los criminales la sometieron –como en el video donde aparece arrodillada, sometida por 12 hombres armados– Hernández Cruz murió.

La docente fue secuestrada el 15 de julio, pero su cuerpo fue hallado hasta ayer en un rancho al norte de la región.

"Lamentablemente, fue hallada sin vida, un lamentable suceso, pero también ¿qué estamos haciendo? Es muy importante. Desde los primeros momentos que se reportó la desaparición de la maestra, lo reporta su hija, después de varias horas, reporta que no encuentra a su mamá, no vivía con ella, el cuerpo de seguridad, nos dimos a la tarea junto con la Fiscalía, pues, de hacer un rastreo por toda la zona norte", dijo Nahle.

Adelantó que, derivado de los operativos en la zona, aún no hay personas detenidas.

"No, todavía no, todavía no. Yo ahorita, voy a la Mesa de seguridad, nos están haciendo el reporte temprano, muy temprano. Hablé con el Secretario (de Seguridad Pública federal) Omar García Harfuch. Incluso estaban en la mesa con la Presidenta Claudia Sheinbaum. Dimos a conocer, pues, cómo fue la investigación, cómo fueron los hechos. Y esto yo quiero decirle a la población, nosotros todos los días, todos los días, cualquier hecho en homicidio doloso le damos seguimiento", añadió.

Oposición condena ejecución de maestra-taxista

Senadores de oposición condenaron el asesinato de la Irma Hernández Cruz, maestra jubilada de 62 años que trabajaba como taxista en Veracruz y que fue secuestrada por negarse a pagar derecho de piso a un grupo delictivo identificado como Fuerzas Especiales del Cártel Mafia Veracruzana.

En entrevista, Susana Zatarain García, senadora del PAN, calificó el crimen como un acto “cobarde” y lamentó que tanto autoridades estatales como federales se mantengan ausentes frente a hechos de violencia como este, que —dijo— se replican a diario en todo el país.

“Esta es la verdadera tragedia: un país donde el crimen decide quién vive y quién muere, donde la impunidad se ha vuelto norma, donde el gobierno ha perdido o cedido el control del territorio”, agregó.

Foto: Especial

“¿Hasta cuándo permitiremos que los criminales dicten nuestras vidas y siembren terror?”, cuestionó.

“Muchos ciudadanos como la maestra jubilada están hartos de la delincuencia organizada, de ser extorsionados y de tener que pagar lo poco que ganan a los criminales. Pese a eso, la autoridad no hace nada”, aseguró.

Por separado, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno y los senadores de ese partido condenaron el asesinato de la maestra Irma Hernández a manos del crimen organizado en Veracruz.

En su cuenta de X, Alejandro Moreno, indicó que los criminales y la delincuencia tiene rebasado y rendido al gobierno y al Estado.

“La asesinaron por no pagarle al crimen organizado. La grabaron de rodillas, rodeada de hombres armados, para mandar un mensaje de terror”. “Irma Hernández era una maestra jubilada y taxista. Era una mujer trabajadora. Hoy está muerta porque en Veracruz manda el crimen, no la ley”.

“El gobierno se ha rendido. Los grupos criminales controlan regiones enteras del país mientras las autoridades fingen que no pasa nada”, dijo el senador.

Por su parte el coordinador en el Senado, Manuel Añorve, lanzo un ya basta al discurso hueco y sin resultados del gobierno.

También en sus redes sociales, exigió justicia y no más declaraciones del gobierno.

“El brutal asesinato de una maestra jubilada en Veracruz indigna y duele profundamente.

Y el Gabinete de Seguridad repite lo mismo de siempre: “trabajamos en coordinación, no habrá impunidad…”

¡Basta de discursos huecos! Ya no queremos más carpetas abiertas, queremos justicia y resultados”, concluyó.

