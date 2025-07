Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México, se manifestó en redes sociales tras el asesinato de la maestra jubilada Irma Hernández Cruz, quien se desempeñaba como taxista en Veracruz y fue asesinada a manos de extorsionadores.

A través de su cuenta de X, la alcaldesa señaló que el hecho es la verdadera tragedia, "No una estatua. No un discurso. No un pleito político", en referencia de los recientes confrontamientos que ha tenido con el Gobierno de México por el retiro del monumento Encuentro, conocido como "Banca del Ché y Fidel", en la colonia Tabacalera.

Expresó que debe indignarles más el homicidio de Irma Hernández Cruz que una figura de bronce.

"Que no les indigne más una figura de bronce… que la sangre de una mujer trabajadora derramada por el crimen. Ahí está el verdadero rostro de la impunidad. Y el silencio cómplice que lo permite", escribió en su perfil de X.

Publicación de Alessandra Rojo de la Vega en X por asesinato de la maestra jubilada y taxista Irma Hernández. Foto: captura de pantalla

Asesinan a taxista Irma Hernández

Ayer se dio a conocer el hallazgo sin vida de la profesora Irma Hernández Cruz, luego de ser privada de la libertad el viernes 18 de julio por un grupo armado en el municipio de Álamo Temapache, en el norte de Veracruz.

Aunque familiares y amigos se movilizaron para intentar rescatarla, horas después el crimen organizado difundió un video donde mostraban a la profesora de 62 años sometida, arrodillada y atada de manos, rodeada por hombres armados; obligada a leer un mensaje donde pedía a los taxistas de esa región pagar la cuota a la delincuencia o de lo contrario sufrirían la misma suerte.

La esperanza de poder localizarla con vida se esfumó la noche del miércoles, cuando las autoridades ministeriales confirmaron que fue localizado el cuerpo de la víctima en la comunidad de Tepetzintlilla del propio municipio de Álamo.

