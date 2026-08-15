La Fundación María Teresa Ealy Díaz A.C. llevó a cabo la “Noche Bohemia con Causa”, un encuentro que reunió a cerca de 100 personas en Santa Fe, con el propósito común de sumar esfuerzos para que más mujeres víctimas de violencia puedan acceder a acompañamiento jurídico y psicológico especializado.

En el encuentro estuvieron presentes políticos de distintos partidos y corrientes, demostrando que la defensa de las mujeres puede y debe ser una causa que trascienda colores partidistas.

Entre los asistentes estuvieron Francisco Olvera, exgobernador de Hidalgo; Sergio Gutiérrez Luna, vicepresidente de la Cámara de Diputados; diputadas y diputados federales de distintos grupos parlamentarios; empresarios y representantes del sector privado, entre ellos Beto Helfon, Francisco Cervantes y Delia González, así como el embajador de Eslovaquia en México, además de diversas personalidades de la vida pública del país.

El encuentro estuvo encabezado por la señora Perla Díaz de Ealy, socia y directora de Relaciones Públicas de la Fundación, y Keira Hernández, coordinadora administrativa, quienes hicieron posible este evento cuyo objetivo central fue fortalecer la labor de una organización que acompaña a mujeres que enfrentan situaciones de violencia.

Durante el evento, la señora Perla Díaz de Ealy ofreció un mensaje especialmente emotivo, en el que reconoció la labor de María Teresa Ealy Díaz, fundadora de la organización, y destacó la importancia de la Fundación como un espacio desde el que se brinda acompañamiento a mujeres que muchas veces llegan a los procesos de justicia en condiciones de profunda vulnerabilidad.

“Detrás de cada expediente hay una mujer. Hay una historia. Hay una familia. Y hay una vida que merece la oportunidad de reconstruirse”, fue el espíritu que acompañó el encuentro.

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Representantes de la política, el sector empresarial, el ámbito internacional y la sociedad civil convirtieron esta noche en un mensaje poderoso, “cuando se trata de defender a las mujeres, las diferencias pueden quedar a un lado y la causa puede estar al centro”.

La “Noche Bohemia con Causa” dejó una responsabilidad compartida, seguir construyendo una sociedad en la que ninguna mujer tenga que elegir entre el miedo y la justicia.

La Fundación María Teresa Ealy Díaz A.C. nació con una misión clara, que ninguna mujer tenga que enfrentar sola la violencia ni el camino para acceder a la justicia.

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A través de su trabajo, la organización brinda acompañamiento jurídico y psicológico, buscando que las mujeres conozcan sus derechos, reciban orientación especializada y cuenten con una red de apoyo durante los procesos que enfrentan.

Por ello, la recaudación y generación de alianzas son fundamentales para que la Fundación pueda continuar atendiendo casos y ampliar su capacidad de respuesta.