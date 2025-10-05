El primer año de Claudia Sheinbaum Pardo como Presidenta de la República concluyó entre porras, aplausos, ovaciones y gritos, en una plancha del Zócalo capitalino atiborrada de militantes, ciudadanos en general y sindicatos, quienes “pintaron” de sus colores el evento de la mandataria federal.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), dirigido por Alfonso Cepeda Salas, coloreó de naranja el Zócalo capitalino, donde la presidenta Sheinbaum dio su discurso a 365 días de su sexenio.

El SNTE acaparó toda la zona enfrente de la Catedral Metropolitana. Y sus integrantes, por supuesto, se mostraron entusiasmados ante las acciones en favor del magisterio.

Simpatizantes acuden a apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum, durante la conmemoración de su primer año de gobierno este domingo, en el Zócalo de la Ciudad de México. Foto: EFE/Mario Guzmán

Asimismo, la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), cuyo secretario general es el diputado y empresario Pedro Haces, se hizo presente en el evento de Sheinbaum Pardo.

En contraparte al SNTE, los miembros de la CATEM sobresalieron en el aire por la presencia de globos aerostáticos de helio blancos, donde podía leerse en grande la palabra “CATEM”, junto al logo de la Confederación.

“¡Las y los trabajadores de CATEM estamos con usted, presidenta. Hoy vivimos un día histórico en el Zócalo de la Ciudad de México”, expresó Haces en redes sociales.

Y por si fuera poco, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) también refrendó su apoyo a la primera mujer presidenta de México.

Vista panorámica del Zócalo de la Ciudad de México, durante la celebración del primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL

En las inmediaciones aledañas a Palacio Nacional, desplegaron lonas en los balcones de los edificios con la palabra “CROC”.

Durante el cierre de su primer informe de gobierno, Claudia Sheinbaum aseguró que su compromiso es con el pueblo y sigue siendo entregar su alma, su vida y lo mejor de sí misma por el bienestar del país.

“Vamos por el camino correcto, aquí estamos, de pie, con la fuerza de nuestra historia, con el orgullo de nuestro presente y con la esperanza de nuestro porvenir”, dijo.

Simpatizantes acuden a apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum, durante la conmemoración de su primer año de gobierno este domingo, en el Zócalo de la Ciudad de México. Foto: Yuri Cortez/ AFP

Vista panorámica del Zócalo de la Ciudad de México, durante la celebración del primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL

CATEM y SNTE acuden a apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum, durante la conmemoración de su primer año de gobierno este domingo, en el Zócalo de la Ciudad de México. Foto: Especial

