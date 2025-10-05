Más Información

De 1 a 6 mil; así han crecido los casos de gusano barrenador en la frontera sur de México

FOTOS: Sindicatos acapararon el Zócalo durante evento de Sheinbaum; usaron globos, mantas, banderas...

Trump confirma otro ataque a barco con drogas en el Caribe; sugiere operativos por tierra

Embajador revisa condiciones de mexicanos detenidos en Israel; gestiona medicamentos y alista repatriación

Pumas vs Chivas, en vivo; sigue aquí el partido de la jornada 12, Apertura 2025

Paco Ignacio Taibo II visita a Cristina Kirchner en Argentina en medio de su condena domiciliaria

El primer año de como Presidenta de la República concluyó entre porras, aplausos, ovaciones y gritos, en una plancha del Zócalo capitalino atiborrada de militantes, ciudadanos en general y sindicatos, quienes “pintaron” de sus colores el evento de la mandataria federal.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), dirigido por Alfonso Cepeda Salas, coloreó de naranja el , donde la presidenta Sheinbaum dio su discurso a 365 días de su sexenio.

El SNTE acaparó toda la zona enfrente de la Catedral Metropolitana. Y sus integrantes, por supuesto, se mostraron entusiasmados ante las acciones en favor del magisterio.

Simpatizantes acuden a apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum, durante la conmemoración de su primer año de gobierno este domingo, en el Zócalo de la Ciudad de México. Foto: EFE/Mario Guzmán
Asimismo, la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), cuyo secretario general es el diputado y empresario Pedro Haces, se hizo presente en el .

En contraparte al SNTE, los miembros de la CATEM sobresalieron en el aire por la presencia de globos aerostáticos de helio blancos, donde podía leerse en grande la palabra “CATEM”, junto al logo de la Confederación.

“¡Las y los trabajadores de CATEM estamos con usted, presidenta. Hoy vivimos un día histórico en el Zócalo de la Ciudad de México”, expresó Haces en redes sociales.

Y por si fuera poco, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) también refrendó su apoyo a la primera mujer presidenta de México.

Vista panorámica del Zócalo de la Ciudad de México, durante la celebración del primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL
En las inmediaciones aledañas a Palacio Nacional, desplegaron lonas en los balcones de los edificios con la palabra “CROC”.

Durante el cierre de su primer informe de gobierno, aseguró que su compromiso es con el pueblo y sigue siendo entregar su alma, su vida y lo mejor de sí misma por el bienestar del país.

“Vamos por el camino correcto, aquí estamos, de pie, con la fuerza de nuestra historia, con el orgullo de nuestro presente y con la esperanza de nuestro porvenir”, dijo.

Simpatizantes acuden a apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum, durante la conmemoración de su primer año de gobierno este domingo, en el Zócalo de la Ciudad de México. Foto: Yuri Cortez/ AFP
Vista panorámica del Zócalo de la Ciudad de México, durante la celebración del primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL
CATEM y SNTE acuden a apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum, durante la conmemoración de su primer año de gobierno este domingo, en el Zócalo de la Ciudad de México. Foto: Especial
