La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo brinda su conferencia matutina del 29 de octubre de 2025 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Gobierno acuerda apoyo a productores de maíz de 950 pesos por tonelada; van por nuevo sistema de comercialización

Luego de bloqueos carreteros protagonizados por productores de maíz en distintas entidades del país, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció un acuerdo entre la Federación y los gobiernos estatales para apoyar a más de 90 mil campesinos del Bajío con un incentivo de 950 pesos por tonelada de grano, además de la creación de un nuevo Sistema Mexicano de Ordenamiento de Mercado y Comercialización del Maíz, con el que se busca dar certidumbre al precio y venta del cultivo más importante del país. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

No estamos en condiciones de anunciar una fecha para reapertura de la exportación del ganado a EU, reconoce Sader

Julio Berdegué Sacristán, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), reconoció que, pese a los avances que se han tenido tras las reuniones que ha sostenido con su homóloga de EU, Brooke Rollins, no hay condiciones de hacer un anuncio de la fecha en que se reabrirá la frontera para la exportación del ganado mexicano al país vecino, suspendida desde mayo por la plaga del gusano barrenador. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL.

Sheinbaum rechaza decisión de EU de cancelar vuelos desde el AIFA: “México no es piñata de nadie”, dice

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó la decisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos (USDOT) de cancelar 13 rutas aéreas de aerolíneas mexicanas hacia ese país, incluidas las que operan desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), al considerar que se trata de una medida unilateral e injustificada. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL.

"Es un asunto humanitario": Sheinbaum sobre rescate de sobreviviente del ataque de EU a narcolancha en Pacífico

La presidenta Sheinbaum Pardo aseguró que es un "asunto humanitario" y del derecho internacional en el mar el operativo de búsqueda y rescate de la Secretaría de Marina (Semar) de un sobreviviente que viajaba en una de las lanchas que supuestamente llevaba droga y que fueron atacadas por fuerzas de Estados Unidos en aguas internacionales. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

Sheinbaum pide a EU respetar protocolos tras ataque a lancha en aguas internacionales

Luego de que fuerzas estadounidenses intervinieran una lancha presuntamente dedicada al tráfico de drogas en aguas internacionales, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que su gobierno pidió al embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, reforzar los protocolos de cooperación para evitar acciones unilaterales y posibles violaciones a la soberanía nacional. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

Confirma Sheinbaum detención de Simón Levy en Portugal por elementos de Interpol

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este miércoles que el empresario y exfuncionario mexicano Simón Levy fue detenido por elementos de Interpol en Lisboa, Portugal. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL.

Sheinbaum: pese a incertidumbre por aranceles, cerraremos el año con números positivos y en 2026 nos va ir mejor

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que, pese a la incertidumbre por la imposición de aranceles por parte del gobierno de EU, este año se cerrará con número positivos y confió que el próximo año le irá todavía mejor al país, por lo que "hay muy buen panorama para México". Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

