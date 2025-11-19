FOTOS: Con espectáculo de drones celebran el 80 aniversario del regreso del Escuadrón 201
Aviones, la Bandera Mexicana, el logo de la FAM o el mapa de la República Mexicana fueron algunas de las figuras que se pudieron ver en la Base Militar No. 1 Santa Lucía
Espectáculo de drones de la empresa Space Drone Show en la Base Aérea Militar 1 Santa Lucia en conmemoración de los 80 años del regreso del Escuadrón 201, tras participar en la Segunda Guerra Mundial, el martes 18 de noviembre de 2025. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL
En el transcurso de la noche del martes se efectuó por primera vez el espectáculo aéreo de luces con drones en la Base Militar No. 1 en Santa Lucía, Estado de México para conmemorar el 80 aniversario del regreso al país del Escuadrón 201.
Acompañado de la banda de música de laFuerza Aérea Mexicana (FAM) se realizó un espectáculo de luces con 195 drones, que formaron diversas figuras entre ellas: aviones, el mapa de la República Mexicana, el escudo nacional, la Bandera, el logo de la FAM.
El 18 de noviembre de 1945 tras cumplir con éxito su misión en Filipinas, el Escuadrón 201, regresó a la Ciudad de México, en un desfile militar en la Plaza de la Constitución.
