En el transcurso de la noche del martes se efectuó por primera vez el de luces con drones en la Base Militar No. 1 en Santa Lucía, Estado de México para conmemorar el 80 aniversario del regreso al país del .

Espectáculo de drones de la empresa Space Drone Show en la Base Aérea Militar 1 Santa Lucia en conmemoración de los 80 años del regreso del Escuadrón 201, tras participar en la Segunda Guerra Mundial, el martes 18 de noviembre de 2025. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL
Espectáculo de drones de la empresa Space Drone Show en la Base Aérea Militar 1 Santa Lucia en conmemoración de los 80 años del regreso del Escuadrón 201, tras participar en la Segunda Guerra Mundial, el martes 18 de noviembre de 2025. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

Espectáculo de drones de la empresa Space Drone Show en la Base Aérea Militar 1 Santa Lucia en conmemoración de los 80 años del regreso del Escuadrón 201, tras participar en la Segunda Guerra Mundial, el martes 18 de noviembre de 2025. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL
Espectáculo de drones de la empresa Space Drone Show en la Base Aérea Militar 1 Santa Lucia en conmemoración de los 80 años del regreso del Escuadrón 201, tras participar en la Segunda Guerra Mundial, el martes 18 de noviembre de 2025. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

Acompañado de la banda de música de la (FAM) se realizó un espectáculo de luces con 195 drones, que formaron diversas figuras entre ellas: aviones, el mapa de la República Mexicana, el escudo nacional, la Bandera, el logo de la FAM.

Espectáculo de drones de la empresa Space Drone Show en la Base Aérea Militar 1 Santa Lucia en conmemoración de los 80 años del regreso del Escuadrón 201, tras participar en la Segunda Guerra Mundial, el martes 18 de noviembre de 2025. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL
Espectáculo de drones de la empresa Space Drone Show en la Base Aérea Militar 1 Santa Lucia en conmemoración de los 80 años del regreso del Escuadrón 201, tras participar en la Segunda Guerra Mundial, el martes 18 de noviembre de 2025. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

Espectáculo de drones de la empresa Space Drone Show en la Base Aérea Militar 1 Santa Lucia en conmemoración de los 80 años del regreso del Escuadrón 201, tras participar en la Segunda Guerra Mundial, el martes 18 de noviembre de 2025. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL
Espectáculo de drones de la empresa Space Drone Show en la Base Aérea Militar 1 Santa Lucia en conmemoración de los 80 años del regreso del Escuadrón 201, tras participar en la Segunda Guerra Mundial, el martes 18 de noviembre de 2025. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

El 18 de noviembre de 1945 tras cumplir con éxito su misión en Filipinas, el Escuadrón 201, regresó a la Ciudad de México, en un desfile militar en la Plaza de la Constitución.

Espectáculo de drones de la empresa Space Drone Show en la Base Aérea Militar 1 Santa Lucia en conmemoración de los 80 años del regreso del Escuadrón 201, tras participar en la Segunda Guerra Mundial, el martes 18 de noviembre de 2025. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL
Espectáculo de drones de la empresa Space Drone Show en la Base Aérea Militar 1 Santa Lucia en conmemoración de los 80 años del regreso del Escuadrón 201, tras participar en la Segunda Guerra Mundial, el martes 18 de noviembre de 2025. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

Espectáculo de drones de la empresa Space Drone Show en la Base Aérea Militar 1 Santa Lucia en conmemoración de los 80 años del regreso del Escuadrón 201, tras participar en la Segunda Guerra Mundial, el martes 18 de noviembre de 2025. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL
Espectáculo de drones de la empresa Space Drone Show en la Base Aérea Militar 1 Santa Lucia en conmemoración de los 80 años del regreso del Escuadrón 201, tras participar en la Segunda Guerra Mundial, el martes 18 de noviembre de 2025. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

Espectáculo de drones de la empresa Space Drone Show en la Base Aérea Militar 1 Santa Lucia en conmemoración de los 80 años del regreso del Escuadrón 201, tras participar en la Segunda Guerra Mundial, el martes 18 de noviembre de 2025. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL
Espectáculo de drones de la empresa Space Drone Show en la Base Aérea Militar 1 Santa Lucia en conmemoración de los 80 años del regreso del Escuadrón 201, tras participar en la Segunda Guerra Mundial, el martes 18 de noviembre de 2025. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

Espectáculo de drones de la empresa Space Drone Show en la Base Aérea Militar 1 Santa Lucia en conmemoración de los 80 años del regreso del Escuadrón 201, tras participar en la Segunda Guerra Mundial, el martes 18 de noviembre de 2025. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL
Espectáculo de drones de la empresa Space Drone Show en la Base Aérea Militar 1 Santa Lucia en conmemoración de los 80 años del regreso del Escuadrón 201, tras participar en la Segunda Guerra Mundial, el martes 18 de noviembre de 2025. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

Con información de Daniela Wachauf

