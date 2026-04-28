Audias Flores Silva, “El Jardinero”, exjefe de seguridad del exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, será presentado ante un juez por violar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que integra una indagatoria por dicho crimen contra Flores Silva, detenido en Nayarit ayer, la cual tiene previsto judicializar durante el plazo 48 horas que le confiere la ley con el fin de presentarlo ante un juez de control.

A la par, "El Jardinero" permanece en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la FGR, localizadas en el centro de la Ciudad de México.

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Esta dependencia, a cargo de Ernestina Godoy, indicó que Audias Flores Silva cuenta con una orden de detención con fines de extradición, solicitada por autoridades de los Estados Unidos.

“A la persona mencionada en este comunicado se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente”, señaló.

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